Казахстан запровадив "золоту візу" для інвесторів від 300 тисяч доларів: деталі
Київ • УНН
Казахстан запровадив інвесторську візу для іноземців, які інвестували від 300 000 доларів в економіку країни. Вона дозволяє отримати вид на проживання строком до 10 років.
Казахстан запровадив нову інвесторську візу з метою зміцнення інвестиційної привабливості країни та підтримки зміцнення зв'язків з міжнародним бізнесом. Про це повідомило міністерство закордонних справ Республіки Казахстан, передає УНН.
Деталі
Тепер громадяни інших держав, які інвестували не менше 300 000 доларів США в статутний капітал казахстанських компаній або в місцеві емісійні цінні папери, мають можливість подати електронне клопотання на оформлення інвесторської, або т.зв "золотої" візи.
Дана віза передбачає можливість отримання посвідки на проживання в Казахстані терміном до 10 років. Як зазначили в МЗС, подібна практика існує і в інших країнах, наприклад в США, ОАЕ, Сінгапурі та країнах Європи.
Ці візові програми зарекомендували себе як ефективний інструмент залучення капіталу, технологій та ділової активності. Казахстан приєднується до цього підходу, пропонуючи власну модель інвестиційного резидентства
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