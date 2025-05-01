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Казахстан запровадив "золоту візу" для інвесторів від 300 тисяч доларів: деталі

Київ • УНН

 • 3856 перегляди

Казахстан запровадив інвесторську візу для іноземців, які інвестували від 300 000 доларів в економіку країни. Вона дозволяє отримати вид на проживання строком до 10 років.

Казахстан запровадив "золоту візу" для інвесторів від 300 тисяч доларів: деталі

Казахстан запровадив нову інвесторську візу з метою зміцнення інвестиційної привабливості країни та підтримки зміцнення зв'язків з міжнародним бізнесом. Про це повідомило міністерство закордонних справ Республіки Казахстан, передає УНН.

Деталі

Тепер громадяни інших держав, які інвестували не менше 300 000 доларів США в статутний капітал казахстанських компаній або в місцеві емісійні цінні папери, мають можливість подати електронне клопотання на оформлення інвесторської, або т.зв "золотої" візи. 

Дана віза передбачає можливість отримання посвідки на проживання в Казахстані терміном до 10 років. Як зазначили в МЗС, подібна практика існує і в інших країнах, наприклад в США, ОАЕ, Сінгапурі та країнах Європи.

Ці візові програми зарекомендували себе як ефективний інструмент залучення капіталу, технологій та ділової активності. Казахстан приєднується до цього підходу, пропонуючи власну модель інвестиційного резидентства

- заявили в МЗС країни.

Нафта подешевшала на близько 1% на тлі заяв Казахстану щодо видобутку23.04.2025, 17:20 • 7636 переглядiв

Євген Устименко

Євген Устименко

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