Канада отменила налог для технологических гигантов для возобновления торговых переговоров с Трампом

Канада отменила налог на цифровые услуги, нацеленный на американские технологические компании, в попытке смягчить ситуацию с торговыми переговорами со своим соседом после того, как президент США Дональд Трамп назвал этот сбор «прямой атакой», пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Решение об отмене налога, 3-процентного сбора за услуги, предоставляемые крупными технологическими компаниями в Канаде, было принято за несколько часов до того, как налог должен был вступить в силу 30 июня.

«Отмена налога на цифровые услуги позволит переговорам о новых экономических и безопасных отношениях с США достичь жизненно важного прогресса и усилить нашу работу по созданию рабочих мест и обеспечению благосостояния для всех канадцев», - заявил министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань в своем заявлении в воскресенье вечером.

Премьер-министр Канады Марк Карни сказал, что снижение налога «поддержит возобновление переговоров по графику 21 июля» для заключения торгового соглашения, которое было объявлено на саммите лидеров G7 в этом месяце в Кананаскисе.

В заявлении говорится, что Карни и Трамп договорились о возобновлении переговоров с целью заключения соглашения.

Дополнение

В пятницу Трамп заявил, что США «прекращают» торговые переговоры с Канадой в ответ на налог для технологических компаний, что снова разожгло ожесточенную торговую войну в Северной Америке после месяцев разрядки. Трамп повторил эти жалобы в воскресенье.

Торговые переговоры США с Канадой будут приостановлены, пока они не отменят определённые налоги — Трамп

Налог, впервые объявленный в 2020 году, был нацелен на такие компании, как Meta, Netflix и Amazon, а также местные предприятия. Те, кого он затронул, должны были подать декларацию до конца июня или столкнуться со штрафом. В декабре 2023 года парламентское бюджетное управление Канады подсчитало, что налог DST увеличит доходы федерального правительства на 7,2 млрд канадских долларов ($5,3 млрд) за пять лет.