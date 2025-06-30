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Канада скасувала податок для техгігантів задля відновлення торгових переговорів з Трампом

Київ • УНН

 • 1070 перегляди

Канада скасувала 3% податок на цифрові послуги для техгігантів, який мав набути чинності 30 червня, для відновлення торговельних переговорів зі США. Цей крок відновлює діалог після того, як президент США Дональд Трамп назвав збір "прямою атакою".

Канада скасувала податок для техгігантів задля відновлення торгових переговорів з Трампом
defense.gov

Канада скасувала податок на цифрові послуги, націлений на американські технологічні компанії, у спробі пом'якшити ситуацію з торговими переговорами зі своїм сусідом після того, як президент США Дональд Трамп назвав цей збір "прямою атакою", пише УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Рішення про відміну податку, 3-відсоткового збору за послуги, що надаються великими технологічними компаніями в Канаді, було ухвалено за кілька годин до того, як податок мав набути чинності 30 червня.

"Скасування податку на цифрові послуги дозволить переговорам про нові економічні та безпечні відносини зі США досягти життєво важливого прогресу та посилити нашу роботу зі створення робочих місць та забезпечення добробуту для всіх канадців", - заявив міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань у своїй заяві в неділю ввечері.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні сказав, що зниження податку "підтримає поновлення переговорів за графіком 21 липня" для укладання торгової угоди, яка була оголошена на саміті лідерів G7 цього місяця в Кананаскісі.

У заяві йдеться, що Карні та Трамп домовилися про поновлення переговорів з метою укладання угоди.

Доповнення

У п'ятницю Трамп заявив, що США "припиняють" торгові переговори з Канадою у відповідь на податок для технологічних компаній, що знову розпалило запеклу торгову війну в Північній Америці після місяців розрядки. Трамп повторив ці скарги у неділю. 

Торгові переговори США з Канадою будуть призупинені поки вони не скасують певні податки - Трамп29.06.25, 19:20 • 5528 переглядiв

Податок, вперше оголошений у 2020 році, був націлений на такі компанії, як Meta, Netflix та Amazon, а також місцеві підприємства. Ті, кого він торкнувся, мали подати декларацію до кінця червня або зіштовхнутися зі штрафом. У грудні 2023 року парламентське бюджетне управління Канади підрахувало, що податок DST збільшить доходи федерального уряду на 7,2 млрд канадських доларів ($5,3 млрд) за п'ять років.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Amazon
Файненшл таймс
Дональд Трамп
Канада
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