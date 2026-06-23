Как отличить фальшивые деньги от настоящих - основные признаки подделки

Проверка банкнот занимает всего несколько секунд, но может уберечь от финансовых потерь и ответственности. Средства стоит внимательно осматривать на ощупь, на просвет и под разными углами, ведь современные гривневые купюры имеют более 20 элементов защиты, которые помогают без специального оборудования отличить настоящие деньги от подделок. УНН рассказывает об основных признаках фальшивых средств, какие купюры подделывают чаще всего и какая предусмотрена ответственность.

Как проверить деньги: основные признаки

Знание элементов защиты банкнот и их тщательная проверка при осуществлении наличных расчетов или валютно-обменных операций минимизируют риски получения подделок.

В целом имеющиеся на банкнотах гривны элементы защиты, а это более 20 на каждой, позволяют гарантированно выявлять подделку. Сделать это можно и без специального оборудования, достаточно визуальной и тактильной проверок.

На ощупь - проверяется банкнотная бумага, она отличается от обычной бумаги, и рельефность - за счет толстого слоя краски отдельных изображений с лицевой стороны банкноты, что обеспечивается специальным видом печати.

На просвет визуально проверяются:

наличие водяных знаков - многотоновый водяной знак - изображение портрета, повторяющее портрет, напечатанный на лицевой стороне банкноты, и светлый элемент водяного знака – изображение цифрового обозначения номинала или графического знака национальной денежной единицы Украины - гривны;

наличие сквозного элемента (совмещенного изображения) - фрагментарное изображение цифрового обозначения номинала, выполненного с лицевой и оборотной сторон, приобретает целостный вид без разрывов и смещений при рассматривании банкноты на просвет;

наличие полностью погруженной в толщу бумаги защитной ленты, на которой при рассматривании банкноты на просвет можно увидеть в прямом и перевернутом виде изображение цифрового обозначения номинала, надписи «ГРН» и изображение малого Государственного Герба Украины.

Изменяя угол наклона банкноты, визуально проверяются:

изображения, выполненные оптически-изменяемыми красками, которые меняют цвет при рассматривании банкноты под разными углами зрения (на банкнотах номиналами 20 гривен образца 2018 года и 50 гривен образца 2019 года) и имеют кинетический эффект постепенного перехода одного цвета в другой (элемент SPARK содержится на банкнотах номиналами 100, 200, 500 и 1000 гривен образца 2014–2019 годов);

"оконная" (частично введенная в толщу бумаги) полимерная защитная лента соответствующего цвета (на банкнотах номиналом 100 гривен образца 2014 года коричневого цвета, 200 гривен образца 2019 года - синего, номиналом 500 гривен образца 2015 года - темно-серого, 1000 гривен образца 2019 года - пурпурного).

При изменении угла наклона банкнот наблюдается ярко выраженный кинетический эффект изменения направления движения фоновых изображений ленты. Латентное изображение цифрового обозначения номинала, видимое при рассматривании банкноты на уровне глаз на просвет под острым углом (темное на светлом фоне при рассматривании банкноты с длинной стороны, светлое на темном фоне - с короткой стороны).

В Киеве разоблачили фальшивомонетчиков: печатали фальшивые доллары и гривны

Подделка денег в Украине: какие купюры подделывают чаще всего

По данным Национального банка Украины, уровень подделки банкнот национальной валюты по результатам 2025 года снизился втрое по сравнению с показателем 2024 года.

По итогам прошлого года на 1 млн настоящих банкнот гривны приходилось около 1,7 поддельных банкнот. Это самый низкий показатель с начала полномасштабного вторжения рф в Украину. В 2024 году он составлял около 5,1 поддельных банкнот.

Чаще всего в 2025 году из обращения изымались поддельные банкноты двух номиналов:

500 грн (80% от общего количества изъятых подделок);

200 грн (13%).

Изъятые из обращения поддельные банкноты номиналами 20, 50, 100 и 1000 грн составили лишь 7%. В прошлом году (как и в 2021–2024 годах) чаще всего подделывали банкноты гривны старого образца (2003 – 2007 годов), в частности 500 гривен образца 2006 года.

По результатам 2025 года подделки банкнот гривны современного поколения (образца 2014 – 2019 годов) составляют лишь 10% от общего количества подделок, изъятых в банковской системе Украины. Соответственно в прошлом году количество поддельных банкнот гривны нового образца на один миллион настоящих банкнот в обращении составляло лишь 0,2 шт.

В основном эти поддельные банкноты имели низкое качество и были рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников заведений торговли.

Это обусловлено тем, что банкноты национальной валюты современного поколения, в частности номиналами 100, 200, 500 и 1 000 гривен, которые Национальный банк ввел в обращение в 2015–2020 годах, имеют усовершенствованный дизайн и усиленную систему защиты и не уступают по дизайну и защите банкнотам евро серии «Европа» и банкнотам долларов США серии «Новая генерация».

НБУ сообщил о росте наличных оборотов в банках в начале 2026 года

Что делать, если вам дали фальшивые деньги

В случае возникновения сомнений относительно подлинности и платежеспособности банкнот гривны и иностранной валюты граждане могут обращаться в банки, которые передают эти банкноты для проведения исследований Национальному банку.

По результатам таких исследований, которые осуществляются бесплатно, клиентам возмещают соответствующую сумму денежных знаков национальной валюты, признанных подлинными и платежеспособными. Банкноты иностранной валюты, признанные подлинными, независимо от степени износа или повреждения, возвращаются инициатору исследования.

Поддельные банкноты изымаются без возмещения их стоимости. Об их изъятии Национальный банк сообщает правоохранительным органам, все поддельные банкноты в установленном порядке передаются их уполномоченным сотрудникам для проведения расследований.

Наказание за изготовление и содействие обороту фальшивых денег

Согласно Уголовному кодексу, изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта, а также сбыт незаконно изготовленных, полученных или поддельных марок акцизного налога, голографических защитных элементов, поддельной национальной валюты Украины в виде банкнот или металлической монеты, иностранной валюты, государственных ценных бумаг, существующих в бумажной форме или билетов государственной лотереи - наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

За вышеуказанные действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц или в крупном размере - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Также за указанные действия, совершенные организованной группой или в особо крупном размере - наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Отметим, «крупный размер» считается, если подделки в двести и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, то есть 332,8 тыс. гривен.

В «особо крупном размере» - если сумма подделки в четыреста и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, то есть 665,5 тыс. гривен.

НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15% и готов к ее повышению