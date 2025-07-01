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В Киеве разоблачили фальшивомонетчиков: печатали фальшивые доллары и гривны

Киев • УНН

 • 402 просмотра

В Киеве разоблачили преступную группу, которая организовала подпольную типографию для изготовления поддельных 100-долларовых купюр и 500-гривневых банкнот. Правоохранители задержали подозреваемых и изъяли подделки и оборудование.

В Киеве разоблачили фальшивомонетчиков: печатали фальшивые доллары и гривны

В столице разоблачена преступная группа, которая занималась изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков, в частности банкнот номиналом 100 долларов США и 500 гривен, передает УНН со ссылкой на офис Генпрокурора и БЭБ.

Детали

В 2024 году группа лиц организовала в частном доме подпольную типографию по изготовлению фальсифицированных банкнот высокого качества.

Подозреваемые арендовали дом, приобрели через подставных лиц оборудование и материалы для изготовления поддельной валюты, использовали методы конспирации, наличные расчеты и банковские реквизиты третьих лиц, после чего приступили к настройке техники и печати пробных банкнот с целью дальнейшего масштабного производства.

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В течение мая-июня 2025 года они изготовили и хранили с целью сбыта поддельную иностранную валюту в виде банкнот номиналом по 100 долларов США в сумме около 11 тыс. долларов и номиналом 500 грн в сумме 10 тыс. грн.

При этом к сбыту фальсифицированных банкнот привлекались другие лица, которые пополняли счета третьих лиц через терминалы и осуществляли приобретение товаров, в частности техники, с использованием поддельной валюты.

Фигуранты планировали изготовить более 300 тыс. долларов США, однако они были разоблачены и задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Во время обысков правоохранители изъяли поддельные банкноты, а также оборудование для их изготовления.

Добавим

Сейчас двум подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, еще одному — в виде домашнего ареста.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

КиевКриминал и ЧП
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