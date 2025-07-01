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У Києві викрили фальшивомонетників: друкували фальшиві долари та гривні

Київ • УНН

 • 613 перегляди

У Києві викрили злочинну групу, яка організувала підпільну друкарню для виготовлення підроблених 100-доларових купюр та 500-гривневих банкнот. Правоохоронці затримали підозрюваних та вилучили підробки й обладнання.

У Києві викрили фальшивомонетників: друкували фальшиві долари та гривні

У столиці викрили злочинну групу, яка займалася виготовленням і збутом підроблених грошових знаків, зокрема банкнот номіналом 100 доларів США та 500 гривень, передає УНН із посиланням на офіс Генпрокурора та БЕБ.

Деталі

У 2024 році група осіб організувала у приватному будинку підпільну друкарню з виготовлення фальсифікованих банкнот високої якості.

Підозрювані орендували будинок, придбали через підставних осіб обладнання та матеріали для виготовлення підробленої валюти, використовували методи конспірації, готівкові розрахунки та банківські реквізити третіх осіб, після чого розпочали налаштування техніки та друк пробних банкнот з метою подальшого масштабного виробництва.

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Протягом травня-червня 2025 року вони виготовили та зберігали з метою збуту підроблену іноземну валюту у виді банкнот номіналом по 100 доларів США в сумі близько 11 тис. доларів та номіналом 500 грн в сумі 10 тис. грн.

При цьому до збуту фальсифікованих банкнот залучалися інші особи, які поповнювали рахунки третіх осіб через термінали та здійснювали придбання товарів, зокрема техніки, з використанням підробленої валюти.

Фігуранти планували виготовити понад 300 тис. доларів США, однак їх було викрили та затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Під час обшуків правоохоронці вилучили підроблені банкноти, а також устаткування для їх виготовлення.

Додамо

Наразі двом підозрюваним суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою, ще одному — у виді домашнього арешту.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

КиївКримінал та НП
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