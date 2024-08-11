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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Израиль утверждает, что поразил командование ХАМАС в школе Газе - Bloomberg

Израиль утверждает, что поразил командование ХАМАС в школе Газе - Bloomberg

Киев  •  УНН

11 августа 2024, 02:05  •  3227 просмотра

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Израиль заявил, что атаковал командный центр ХАМАС в школе Газы, убив около 100 человек. Удар вызвал международное осуждение, США и ЕС призвали к минимизации жертв среди гражданских.

Израильские военные заявили, что смертоносный израильский удар по городу Газа, который вызвал международное осуждение, был направлен на "командный и контрольный центр" ХАМАС, расположенный в школе и прилегающей мечети. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По оценкам властей ХАМАС в Газе, во время субботней ракетной атаки погибло около 100 человек. Агентство отмечает, что эти данные невозможно проверить независимо, кроме того ХАМАС не различает гражданских и военных жертв.

Вице-президент США Камала Харрис ранее упрекала Израиль за жертвы среди гражданского населения, подтверждая его "право преследовать террористов, каковыми является ХАМАС".

И снова слишком много мирных жителей было убито. Нам нужно соглашение по заложникам и прекращению огня. Соглашение должно быть выполнено, и это нужно сделать сейчас,

сказала она журналистам в субботу во время кампании на западе США.

Армия обороны Израиля заявила, что около 20 "боевиков ХАМАСа и Исламского джихада, включая старших командиров", находились в школе Аль-Табаин. Они использовали комплекс "для осуществления террористических атак", заявил представитель ЦАХАЛа, утверждая, что удар был нанесен высокоточными боеприпасами, и оценки ХАМАС его последствий не соответствуют действительности.

Шон Саветт, представитель Совета национальной безопасности Белого дома, заявил, что США требуют от израильских официальных лиц "дополнительных деталей" относительно удара. Также Соединенные Штаты призвали Израиль принять меры для "минимизации ущерба гражданскому населению".

Главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель написал в соцсети X, что "в ужасе от изображений из школы-убежища в Газе". "За последние недели мишенями стали по меньшей мере 10 школ. Этой резне нет оправдания", - отметил он.

Местные власти Газы сообщили, что среди погибших были женщины и дети, которые прятались в школе. Издание отмечает, что эта атака является одной из самых смертоносных в войне Израиля и ХАМАС, которая длится уже 11-й месяц. Ожидается, что большое количество погибших помешает международным попыткам возобновить переговоры о прекращении огня между двумя сторонами.

Напомним

Управляемое ХАМАС правительство сектора Газа заявило в субботу, 10 августа, об израильском авиаударе по школьному комплексу в секторе Газа, в котором проживали перемещённые семьи, и что убито около 100 человек, тогда как израильские военные заявили, что они целились по боевикам ХАМАС и поставили под сомнение количество погибших.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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