Израиль усиливает безопасность высокопоставленных чиновников на фоне угрозы войны с Ираном

Служба безопасности Израиля Шин Бет ввела план по значительному усилению безопасности высокопоставленных должностных лиц политических, оборонных и разведывательных служб на фоне войны с Ираном. Об этом сообщает The times of Israel, передает УНН.

"План, который невозможно полностью детализировать, включает специальные меры развертывания и оперативные процедуры, подготовленные на случай войны", - говорится в сообщении.

Сообщается, что это было введено на фоне опасений по поводу мести после того, как авиаудары Армии обороны Израиля уничтожили значительную часть высшего руководства обороны Ирана.

Как сообщают еврейские СМИ, кабинет министров безопасности должен заседать сегодня в 22:00 в подземном бункере на фоне продолжающихся ударов по Ирану.

Ранее УНН писал, что накануне Иран выпустил около 150 баллистических ракет по Израилю во время двух обстрелов.

Армия обороны Израиля опубликовала кадры ударов по иранским пусковым установкам. Израильские ВВС пытаются помешать дальнейшим попыткам Ирана обстрелять Израиль.