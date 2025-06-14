Ізраїль посилює безпеку високопосадовців на тлі загрози війни з Іраном

Служба безпеки Ізраїлю Шин Бет запровадила план щодо значного посилення безпеки високопосадовців політичних, оборонних та розвідувальних служб на тлі війни з Іраном. Про це повідомляє The times of Israel, передає УНН.

"План, який неможливо повністю деталізувати, включає спеціальні заходи розгортання та оперативні процедури, підготовлені на випадок війни", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що це було запроваджено на тлі побоювань щодо помсти після того, як авіаудари Армії оборони Ізраїлю знищили значну частину вищого керівництва оборони Ірану.

Як повідомляють єврейські ЗМІ, кабінет міністрів безпеки має засісти сьогодні о 22:00 у підземному бункері на тлі триваючих ударів по Ірану.

Раніше УНН писав, що напередодні Іран випустив близько 150 балістичних ракет по Ізраїлю під час двох обстрілів.

Армія оборони Ізраїлю опублікувала кадри ударів по іранських пускових установках. Ізраїльські ВПС намагаються перешкодити подальшим спробам Ірану обстріляти Ізраїль.