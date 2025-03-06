Из-за сближения Трампа с москвой союзники могут сократить обмен разведданными с США - NBC
Киев • УНН
Израиль, Саудовская Аравия и альянс "Пять глаз" рассматривают возможность сокращения обмена разведданными с США. Причиной стало потепление отношений администрации Трампа с россией.
Некоторые союзники США рассматривают возможность сокращения обмена разведывательными данными с Вашингтоном в ответ на примирительный подход администрации Дональда Трампа к россии. По словам источников, такие дискуссии уже происходят. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.
"Союзники, включая Израиль, Саудовскую Аравию и членов так называемого шпионского альянса англоязычных демократий "Пять глаз", изучают возможность пересмотра нынешних протоколов обмена разведывательной информацией с учетом потепления отношений администрации Трампа с россией", - говорится в материалах со ссылкой на источники. Однако никаких решений или действий не было принято.
Отвечая на вопрос о возможном ограничении союзниками информации, пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз сказал, что Дональд Трамп имеет ясное представление о противниках Америки.
Напомним
Член Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США, конгрессмен Джим Хаймс (Демократическая партия) призвал Белый дом немедленно прекратить паузу в обмене разведданными между США и Украиной. Это произошло после того, как США прервали ключевую разведывательную линию для Украины, остановив передачу данных для нацеливания HIMARS.