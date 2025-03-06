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Через зближення Трампа з москвою союзники можуть скоротити обмін розвідданими з США - NBC

Київ • УНН

 • 15590 перегляди

Ізраїль, Саудівська Аравія та альянс "П'ять очей" розглядають можливість скорочення обміну розвідданими зі США. Причиною стало потепління відносин адміністрації Трампа з росією.

Через зближення Трампа з москвою союзники можуть скоротити обмін розвідданими з США - NBC

Деякі союзники США розглядають можливість скорочення обміну розвідувальними даними з Вашингтоном у відповідь на примирливий підхід адміністрації Дональда Трампа до росії. Зв словами джерел, такі дискусії вже відбуваються. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

"Союзники, в тому числі Ізраїль, Саудівська Аравія і члени так званого шпигунського альянсу англомовних демократій "П'ять очей" вивчають можливість перегляду нинішніх протоколів обміну розвідувальною інформацією з урахуванням потепління відносин адміністрації Трампа з росією", - йдеться в матеріали з посиланням на джерела. Однак жодних рішень або дій не було прийнято.

Відповідаючи на запитання про можливе обмеження союзниками  інформацією, речник Ради національної безпеки Білого дому Брайан Г'юз сказав, що Дональд Трамп має ясний погляд на супротивників Америки.

Нагадаємо

Член Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США, конгресмен Джим Хаймс (Демократична партія) закликав Білий дім негайно припинити паузу в обміні розвідданими між США та Україною. Це сталося після того, як США обірвали ключову розвідувальну лінію для України, зупинивши передачу даних для націлювання HIMARS.

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