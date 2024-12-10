Из-за непогоды есть обесточивание в четырех областях, украинцев призывают экономно пользоваться электричеством
Киев • УНН
В Украине из-за погодных условий обесточены 66 населенных пунктов в 4 областях. Потребление электроэнергии выросло на 2,8% по сравнению с предыдущим днем, сохраняется значительный дефицит мощности.
Потребление электроэнергии в Украине растет, в результате непогоды обесточены 66 населенных пунктов в 4 областях. Необходимость экономного потребления сохраняется. Об этом заявили в Укрэнерго во вторник, 110 декабря, передает УНН.
Потребление
Потребление растет. Сегодня, 10 декабря, по состоянию на 6:30, его уровень был на 2,8% выше, чем в это же время предыдущего дня – в понедельник.
Вчера, 9 декабря, суточный максимум потребления был зафиксирован утром. Он был на 6,4% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня - в пятницу, 6 декабря.
Как напомнили в Укрэнерго, сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться уже после одиннадцати массированных атак россиян, в ней сохраняется значительный дефицит мощности. На энергообъектах продолжаются аварийные ремонты, а потому - вынужденно применяются отключения бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
Последствия непогоды
Вследствие сложных погодных условий (сильный ветер, дождь) на утро были обесточены 66 населенных пунктов в четырех областях – Черновицкой, Одесской, Днепропетровской и Николаевской. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее заживит всех абонентов.
Импрот
Будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 12 413 МВт•ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 911 МВт.
На Львовщине отменили графики отключения света10 дек. 2024, 07:09 • 8833 просмотра