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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из-за непогоды есть обесточивание в четырех областях, украинцев призывают экономно пользоваться электричеством

Из-за непогоды есть обесточивание в четырех областях, украинцев призывают экономно пользоваться электричеством

Киев  •  УНН

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В Украине из-за погодных условий обесточены 66 населенных пунктов в 4 областях. Потребление электроэнергии выросло на 2,8% по сравнению с предыдущим днем, сохраняется значительный дефицит мощности.

Потребление электроэнергии в Украине растет, в результате непогоды обесточены 66 населенных пунктов в 4 областях. Необходимость экономного потребления сохраняется. Об этом заявили в Укрэнерго во вторник, 110 декабря, передает УНН.

Потребление

Потребление растет. Сегодня, 10 декабря, по состоянию на 6:30, его уровень был на 2,8% выше, чем в это же время предыдущего дня – в понедельник.

Вчера, 9 декабря, суточный максимум потребления был зафиксирован утром. Он был на 6,4% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня - в пятницу, 6 декабря.

Как напомнили в Укрэнерго, сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться уже после одиннадцати массированных атак россиян, в ней сохраняется значительный дефицит мощности. На энергообъектах продолжаются аварийные ремонты, а потому - вынужденно применяются отключения бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Последствия непогоды

Вследствие сложных погодных условий (сильный ветер, дождь) на утро были обесточены 66 населенных пунктов в четырех областях – Черновицкой, Одесской, Днепропетровской и Николаевской. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее заживит всех абонентов.

Импрот

Будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 12 413 МВт•ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 911 МВт.

На Львовщине отменили графики отключения света10 дек. 2024, 07:09 • 8833 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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