В Украине непогода обесточила 116 населенных пунктов в 4 областях. Потребление электроэнергии держится на том же уровне, что и накануне. Отключения сегодня не прогнозируются, однако, стоит по возможности перенести пользование мощными электроприборами на дневные часы - с 11:00 до 15:00, заявили в НЭК «Укрэнерго» во вторник, пишет УНН.

Потребление

Как указано, потребление сегодня, 30 июля, по состоянию на 9:10, держится на том же уровне, что и вчера, 29 июля, в это же время.

«Применение мер ограничения сегодня не прогнозируется. При возможности, перенесите пользование мощными электроприборами на дневные часы - с 11:00 до 15:00. Это период, когда в энергосистеме больше всего электроэнергии благодаря активной работе солнечных электростанций», - отметили в компании.

Экспорт

Не происходит и не предполагается.

Обесточивание

В центральном и западном регионах действием защиты отключались две магистральные воздушные линии. Обесточивания потребителей не было. Линии возвращены в работу действием автоматики.

Из-за непогоды на утро обесточены 116 населенных пунктов в Киевской, Житомирской, Сумской и Черниговской областях.

Из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточен 501 населенный пункт.

Из-за боевых действий: есть обесточивание в Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Херсонской, областях.