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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из-за непогоды без света оказались 9 населенных пунктов Одесской области, потребление электроэнергии остается на высоком уровне - Укрэнерго

Из-за непогоды без света оказались 9 населенных пунктов Одесской области, потребление электроэнергии остается на высоком уровне - Укрэнерго

Киев  •  УНН

 • 6623 просмотра

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Потребление электроэнергии в Украине остается на высоком уровне, применяются почасовые отключения. Из-за непогоды обесточены 9 населенных пунктов в Одесской области, импорт энергии продолжается из 5 стран.

Потребление электроэнергии в Украине остается стабильно высоким, сегодня применяются почасовые отключения света. Из-за непогоды остаются обесточенными 9 населенных пунктов в Одесской области. Об этом сообщили в среду в Укрэнерго, передает УНН.

Потребление

Потребление остается стабильно высоким. Сегодня, 11 декабря, по состоянию на 6:30, его уровень был таким же, как и в это время предыдущего дня - во вторник.

Вчера, 10 декабря, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 1,7% ниже, чем максимум предыдущего дня - в понедельник, 9 декабря.

В Укрэнерго напомнили, что в настоящее время украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после одиннадцати массированных атак россиян, в ней сохраняется значительный дефицит мощности.

На энергообъектах продолжаются аварийные ремонты, а потому - вынужденно применяются почасовые отключения бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса

- указали в Укрэнерго.

Актуальный график применения отключений в вашем регионе можно узнать на сайте или официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго).

На Львовщине и Волыни отменили графики выключения света11 дек. 2024, 06:50 • 12784 просмотра

Последствия непогоды

Из-за последствий неблагоприятных погодных условий (дождь и сильный ветер) - обесточенными остаются 9 населенных пунктов в Одесской области. Ремонтные работы продолжаются. Энергетики планируют восстановить электроснабжение всех абонентов до конца суток.

Импорт

Будет осуществляться в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 11 479 МВт•ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 806 МВт.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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