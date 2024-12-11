На Львовщине и Волыни отменили графики выключения света
Киев • УНН
Во Львовской и Волынской областях отменили запланированные графики отключений света на 11 декабря. Решение будет действовать до конца суток и отдельного распоряжения.
В среду, 11 декабря, жителям Львовской и Волынской области отменили ранее объявленные графики отключений электроэнергии, передает УНН.
Детали
Как сообщили в "Львовоблэнерго", сегодня, 11 декабря, до конца суток не будут применяться графики почасовых отключений света.
В " Волыньоблэнерго " сообщили, что НЭК" Укрэнерго " уменьшило объем ограничения на территории области согласно графику почасового отключения на 11 декабря. Отменено отключение для всех очередей с 07: 00 до получения отдельного распоряжения.
Напомним
Укрэнерго объявило график отключений света на 11 декабря с двумя очередями днем и одной утром и вечером. Ограничения связаны с повреждением энергообъектов из-за российских атак.