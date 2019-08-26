Индексы Уолл-Стрит начали расти после заявления Трампа о сделке с Китаем
Киев • УНН
КИЕВ 26 августа. УНН. В понедельник индексы Уолл-Стрит возросли после эскалации торгового противостояния Соединенных Штатов и Китая на прошлой неделе, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Так, после заявления Трампа, что Пекин связался с Вашингтоном с призывом вернуться за стол переговоров, акции чувствительных к изменениям тарифов компаний подскочили на 2%, а рост на 1,9% акций компании Boeing Co поднял индекс Dow Jones Industrial Average, пишет издание.
Напомним, в прошлую пятницу Трамп объявил о повышении тарифов и заявил, что приказывает американским компаниям прекратить сотрудничество с Китаем. Позже он сказал, что угрожает использовать чрезвычайные полномочия в соответствии с законом 1977 года, который нацелен на мошеннические режимы, террористов и торговцев наркотиками.
Это произошло после того, как Пекин объявил о повышении тарифов на американский импорт в размере 75 миллиардов долларов США в ответ на более раннее увеличение со стороны США.
После этого биржевые индексы США по итогам торгов показали снижение на 2,5%-3%.
А торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись в понедельник мощным падением.
В понедельник, 26 августа, Президент США Дональд Трамп на полях полях саммита G7 во Франции рассказал, что китайские официальные лица связались с американскими торговыми партнерами и предложили вернуться за стол переговоров. Трамп также прогнозировал сделку после падения рынков в ответ на новые тарифы обеих стран.