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Індекси Уолл-Стріт почали рости після заяви Трампа щодо угоди з Китаєм

Індекси Уолл-Стріт почали рости після заяви Трампа щодо угоди з Китаєм

Київ • УНН

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КИЇВ 26 серпня. УНН. У понеділок індекси Уолл-Стріт зросли після ескалації торгового протистояння Сполучених Штатів та Китаю минулого тижня, передає УНН із посиланням на Reuters.

Так, після заяви Трампа, що Пекін зв'язався з Вашингтоном із закликом повернутися за стіл переговорів, акції чутливих до змін тарифів компаній підскочили на 2%, а зростання на 1,9% акцій компанії Boeing Co підняв індекс Dow Jones Industrial Average, пише видання.

Нагадаємо, минулої п'ятниці Трамп оголосив про підвищення тарифів і заявив, що наказує американським компаніям припинити співпрацю з Китаєм. Пізніше він сказав, що загрожує використовувати надзвичайні повноваження відповідно до закону 1977, який націлений на шахрайські режими, терористів і торговців наркотиками.

Це сталося після того, як Пекін оголосив про підвищення тарифів на американський імпорт в розмірі 75 мільярдів доларів США у відповідь на більш раннє збільшення з боку США.

Після цього біржові індекси США за підсумками торгів показали зниження на 2,5%-3%.

А торги на найбільшій в Азії Токійській фондовій біржі відкрилися в понеділок потужним падінням.

У понеділок, 26 серпня, Президент США Дональд Трамп на полях полях саміту G7 у Франції розповів, що китайські офіційні особи зв'язалися з американськими торговими партнерами і запропонували повернутися за стіл переговорів. Трамп також прогнозував угоду після падіння ринків у відповідь на нові тарифи обох країн.

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