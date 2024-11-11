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Индекс микросхем Китая приблизился к 3-летнему максимуму на фоне запрета США в отношении чипов TSMC

Индекс микросхем Китая приблизился к 3-летнему максимуму на фоне запрета США в отношении чипов TSMC

Киев  •  УНН

13:16 • 8069 просмотра

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Индекс CSI Semiconductor вырос на 6% после запрета США на поставки передовых чипов TSMC в Китай. Это может ускорить развитие собственного производства полупроводников в Китае.

Китайский индекс полупроводников подскочил в понедельник почти до трехлетнего максимума на фоне ставок на то, что распоряжение США о прекращении поставок передовых чипов TSMC китайским клиентам может ускорить усилия Пекина по самообеспечению, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, TSMC с понедельника приостановит поставки некоторых сложных чипов некоторым китайским клиентам после получения письма от Министерства торговли США о введении экспортных ограничений на эту продукцию.

Аналитики заявили, что хотя этот шаг может привести к некоторым краткосрочным проблемам для китайских фирм, которые занимаются разработкой чипов для ускорителей искусственного интеллекта и графических процессоров, он может принести пользу внутреннему сектору производства чипов, поскольку у компаний будет мало альтернатив.

Индекс CSI Semiconductor подскочил более чем на 6% во время торгов в понедельник до самого высокого значения с 20 декабря 2021 года, тогда как индекс CSI Integrated Circuits вырос на 5%. Акции SMIC, крупнейшего в Китае литейного завода и главной альтернативы TSMC в стране, выросли более чем на 4%.

«В среднесрочной и долгосрочной перспективе это заставит реорганизовать цепочку поставок, увеличит спрос на внутренние передовые производственные мощности и будет способствовать технологическим прорывам в полупроводниковом оборудовании и материалах», - говорится в заметке китайской брокерской компании Cinda Securities, опубликованной в воскресенье.

Несколько китайских технологических фирм и разработчиков микросхем в последние годы пытались разработать собственные передовые процессоры после того, как США ввели санкции против Huawei Technologies и запретили таким компаниям, как Nvidia и AMD, продавать свои самые сложные микросхемы в Китай.

Многие полагаются на тайваньскую TSMC, ведущего мирового контрактного производителя микросхем, для производства. В третьем квартале 11% выручки TSMC поступило из Китая, сообщила компания.

США ввели ограничения на экспорт чипов TSMC с 7-нанометровым или более продвинутым дизайном, сообщает Reuters.

Соединенные Штаты ввели запрет на поставки тайваньских микрочипов ИИ в Китай10 ноября 2024, 11:10 • 21947 просмотров

Единственным литейным заводом в Китае, способным производить чипы с 7-нанометровым технологическим процессом, является SMIC, который известен тем, что помогает Huawei производить чипы, используемые в последних смартфонах, включая Mate 60 и Pura 70.

Аналитики говорят, что SMIC производит такие передовые чипы, используя оборудование, которое поставляют такие компании, как нидерландская ASML и американская Applied Materials, которое ей удалось накопить до вступления в силу санкций США.

Однако SMIC столкнулась с трудностями в наращивании производства из-за экспортного контроля США, который запрещает ей закупать оборудование, необходимое для передового производства чипов, тогда как отечественные альтернативы еще готовы к этому, пишет издание.

В феврале агентство Reuters сообщило, что из-за производственных ограничений SMIC пришлось отдать приоритет производству ИИ-чипов для Huawei, а не чипов для смартфонов, поскольку первый считается более стратегически важным.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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