Гуменюк о применении рф КАБ-1500 на юге: не фиксировали таких случаев

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
sukhyi-su-34Су-34
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
kab-1500lKAB-1500L
donetskДонецк
zaporozheЗапорожье
khersonХерсон
Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
  •  104617 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
  •  80364 просмотра

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  222942 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  190650 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  190810 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  399618 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  140135 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  136375 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  154723 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143465 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Новости по теме
Гуменюк о применении рф КАБ-1500 на юге: не фиксировали таких случаев

Гуменюк о применении рф КАБ-1500 на юге: не фиксировали таких случаев

  •  10609 просмотра
В Индии тысячи людей вышли на митинг на фоне старта предвыборной кампании оппозиции и Моди

В Индии тысячи людей вышли на митинг на фоне старта предвыборной кампании оппозиции и Моди

  •  7752 просмотра
Морское противостояние в Восточном море усиливается: Филиппины укрепляют безопасность, в КНР говорят о нарушениях

Морское противостояние в Восточном море усиливается: Филиппины укрепляют безопасность, в КНР говорят о нарушениях

  •  7330 просмотра
Организатор покушения на убийство львовского бизнесмена приговорен к пожизненному заключению

Организатор покушения на убийство львовского бизнесмена приговорен к пожизненному заключению

  •  9454 просмотра
Накануне стрельбы в "Крокус Сити" Иран предупредил рф о террористической угрозе - Reuters

Накануне стрельбы в "Крокус Сити" Иран предупредил рф о террористической угрозе - Reuters

  •  8095 просмотра
Во Львовской области в смертельное ДТП попал электрокар: погиб пассажир

Во Львовской области в смертельное ДТП попал электрокар: погиб пассажир

  •  8241 просмотра
Корабли рф существенно зажаты в юго-восточной части акватории Черного моря - Гуменюк

Корабли рф существенно зажаты в юго-восточной части акватории Черного моря - Гуменюк

  •  15354 просмотра
Харьков и область до сих пор испытывают дефицит электричества, идет работа над сокращением времени отключений - глава ОВА

Харьков и область до сих пор испытывают дефицит электричества, идет работа над сокращением времени отключений - глава ОВА

  •  14203 просмотра
В Молдове начались военные учения с участием солдат из Румынии и США

В Молдове начались военные учения с участием солдат из Румынии и США

  •  10024 просмотра
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
Эксклюзив

  •  104617 просмотра

Популярные

Харьков ночью враг атаковал КАБами, Чугуев подвергся дроновому удару - ОВА

Харьков ночью враг атаковал КАБами, Чугуев подвергся дроновому удару - ОВА

  •  116747 просмотра
На Николаевщине враг попал "Ланцетом" в одной из громад: возник пожар

На Николаевщине враг попал "Ланцетом" в одной из громад: возник пожар

  •  113747 просмотра
В Херсонской области россияне ударили по критической инфраструктуре и сотовой вышке, есть погибший и 2 раненых - ОВА

В Херсонской области россияне ударили по критической инфраструктуре и сотовой вышке, есть погибший и 2 раненых - ОВА

  •  111045 просмотра
Сухая и теплая погода с южным ветром: синоптики дали прогноз на сегодня

Сухая и теплая погода с южным ветром: синоптики дали прогноз на сегодня

  •  110096 просмотра
рф защищает свой Черноморский флот: установлены баржи на входе в бухту Новороссийска

рф защищает свой Черноморский флот: установлены баржи на входе в бухту Новороссийска

  •  109573 просмотра

Публикации

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
Эксклюзив

  •  104617 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
Эксклюзив

28 марта 2024, 13:27  •  399618 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  373696 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  728140 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  672902 просмотра

Гуменюк о применении рф КАБ-1500 на юге: не фиксировали таких случаев

Российские войска не применяли авиационные бомбы КАБ-1500 в зоне ответственности Южной оперативно-тактической группировки Вооруженных сил Украины, но применили бомбы КАБ-500 по населенным пунктам в Херсонской области и 250-килограммовые управляемые бомбы на Запорожском направлении, сообщила руководитель пресс-центра Южной оперативно-тактической группировки ВСУ Наталья Гуменюк.

Война •   •  10609 просмотра
Гуменюк о применении рф КАБ-1500 на юге: не фиксировали таких случаев

В Индии тысячи людей вышли на митинг на фоне старта предвыборной кампании оппозиции и Моди

Индийские оппозиционные партии провели массовый митинг "Спасем демократию" в Нью-Дели, критикуя правительство премьер-министра Моди за подавление оппонентов и подрыв демократии в преддверии выборов в следующем месяце.

Новости Мира •   •  7752 просмотра
В Индии тысячи людей вышли на митинг на фоне старта предвыборной кампании оппозиции и Моди

Морское противостояние в Восточном море усиливается: Филиппины укрепляют безопасность, в КНР говорят о нарушениях

Филиппины приказали усилить морскую безопасность, чтобы противостоять вызовам из-за территориальных споров с Китаем в Южно-Китайском море на фоне эскалации напряженности и взаимных обвинений.

Новости Мира •   •  7330 просмотра
Морское противостояние в Восточном море усиливается: Филиппины укрепляют безопасность, в КНР говорят о нарушениях

Организатор покушения на убийство львовского бизнесмена приговорен к пожизненному заключению

Организатор покушения на убийство львовского бизнесмена приговорен к пожизненному заключению, а двое исполнителей получили по 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Они планировали убить предпринимателя, взорвав его автомобиль.

Общество •   •  9454 просмотра
Организатор покушения на убийство львовского бизнесмена приговорен к пожизненному заключению

Накануне стрельбы в "Крокус Сити" Иран предупредил рф о террористической угрозе - Reuters

Накануне стрельбы в "Крокус Сити" Иран предупредил россию о возможной крупной террористической атаке внутри рф, опираясь на информацию, полученную во время допросов арестованных членов ИГИЛ-К.

Новости Мира •   •  8095 просмотра
Накануне стрельбы в "Крокус Сити" Иран предупредил рф о террористической угрозе - Reuters

Во Львовской области в смертельное ДТП попал электрокар: погиб пассажир

Во Львовской области в результате столкновения Volkswagen Bora и электромобиля Nissan Leaf погиб пассажир Nissan, открыто уголовное производство.

Криминал и ЧП •   •  8241 просмотра
Во Львовской области в смертельное ДТП попал электрокар: погиб пассажир

Корабли рф существенно зажаты в юго-восточной части акватории Черного моря - Гуменюк

Российские корабли значительно ограничены в юго-восточной части Черного моря, но ракетная угроза с моря сохраняется из-за высокой готовности ракетоносцев противника.

Война •   •  15354 просмотра
Корабли рф существенно зажаты в юго-восточной части акватории Черного моря - Гуменюк

Харьков и область до сих пор испытывают дефицит электричества, идет работа над сокращением времени отключений - глава ОВА

Энергогенерирующие предприятия Харьковской области получили значительные повреждения, что привело к дефициту электроэнергии, и сейчас продолжаются работы по ремонту или замене поврежденного оборудования, обеспечению электроэнергией критически важных объектов инфраструктуры и разработке альтернативных решений по отоплению на следующую зиму, если это будет необходимо.

Война •   •  14203 просмотра
Харьков и область до сих пор испытывают дефицит электричества, идет работа над сокращением времени отключений - глава ОВА

В Молдове начались военные учения с участием солдат из Румынии и США

На полигонах Национальной армии Молдовы 1 апреля стартуют международные учения "JCET 2024" с участием военных из Румынии и США.

Новости Мира •   •  10024 просмотра
В Молдове начались военные учения с участием солдат из Румынии и США

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

На прошлой неделе 300 грузовиков с продуктами питания начали доставку в воинские части по всей Украине по первым контрактам, подписанным "Государственным оператором тыла", что гарантирует, что Вооруженные силы не будут голодать, несмотря на попытки некоторых компаний сорвать этот процесс.

Война •   •  104617 просмотра
Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам