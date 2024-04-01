Гуменюк о применении рф КАБ-1500 на юге: не фиксировали таких случаев

В зоне ответственности Сил обороны юга пока не фиксировались случаи применения рф авиационных бомб КАБ-1500. Об этом сообщила начальница пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Что касается полуторатонных КАБов, то в нашей зоне ответственности мы не фиксировали таких случаев. Мы говорим о классических КАБах-500, которые враг направлял по населенным пунктам, в частности Херсонщины - сказала Гуменюк.

Также по ее словам, фиксировались случаи 250 килограммовых управляемых авиабомб на Запорожском направлении.

Других мы пока не фиксировали, но понимаем, что потенциал врага в этой сцене может иметь определенное наращивание, потому что оборонно-промышленный комплекс у них не остановился - отметила Гуменюк

Дополнение

26 марта сообщалось, что российские войска запустили ракету КАБ-1500 по жилому пятиэтажному дому в Красногоровке Донецкой области, в результате чего три человека погибли и две женщины были эвакуированы полицией.

Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сообщал, что бомбы ФАБ-1500 - чрезвычайно мощное оружие. Основное - это бороться непосредственно с их носителями, а именно - самолетами Су-34 и Су-35.