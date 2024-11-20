Графики отключений света действуют в большинстве регионов, но потребление растет - Укрэнерго
Киев • УНН
В Украине действуют графики отключения электроэнергии с 6:00 до 22:00 объемом одной очереди. Потребление выросло на 1,6%, энергосистема имеет значительный дефицит мощности, продолжается импорт из 5 стран.
В Украине с 6:00 до 22:00 в большинстве регионов действуют графики отключения электроэнергии объемом одной очереди, при этом потребление растет, а восстановительные работы на поврежденных в результате массированной атаки РФ объектах энергетики продолжаются, сообщили в НЭК «Укрэнерго» и Минэнерго в среду, пишет УНН.
Потребление
«Потребление растет. Сегодня, 20 ноября, по состоянию на 5:00, его уровень был на 1,6% выше, чем в это же время предыдущего дня - во вторник, 19 ноября. Это объясняется продолжением запитки ранее обесточенных в результате российского обстрела потребителей в Одесской области. Аварийно-восстановительные работы в области продолжаются», - отметили в Укрэнерго.
Вчера, 19 ноября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 6% выше, чем в предыдущие сутки. «Это объясняется применением меньшего объема ограничений в это время», - указали в компании.
«В энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности. Поэтому для сбалансирования энергосистемы - в период с 6:00 до 22:00 сегодня в большинстве областей действуют графики почасовых отключений объемом одной очереди. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно в течение всех суток. Не включайте одновременно несколько мощных электроприборов», - отметили в Укрэнерго.
Как указали в Минэнерго, экономное использование электроэнергии позволяет уменьшить нагрузку на энергосистему.
За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 194 763 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.
Импорт
Будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 7 914 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 837 МВт.
Ситуация на ЗАЭС
«Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.13 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции», - сообщили в Минэнерго.