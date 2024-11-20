Графики отключений света действуют в большинстве регионов, но потребление растет - Укрэнерго

ukenru
Эксклюзив
Действия АРМА по поиску управляющего для ТРЦ "Гулливер" бьют по интересам государственных банков и налогоплательщиков - нардеп Янченко
10:02 • 4717 просмотра

Действия АРМА по поиску управляющего для ТРЦ "Гулливер" бьют по интересам государственных банков и налогоплательщиков - нардеп Янченко

Эксклюзив
Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников
08:16 • 93606 просмотра

Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников

Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций
 • 127703 просмотра

Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций

Рада приняла госбюджет-2025: основные показатели
 • 118305 просмотра

Рада приняла госбюджет-2025: основные показатели

Эксклюзив
россия во второй раз применила против Украины ракету "Циркон" - КНИИСЭ
 • 130990 просмотра

россия во второй раз применила против Украины ракету "Циркон" - КНИИСЭ

Эксклюзив
«Количество паркомест для людей с инвалидностью увеличится": Шуляк рассказала, когда ожидать изменения
 • 135452 просмотра

«Количество паркомест для людей с инвалидностью увеличится": Шуляк рассказала, когда ожидать изменения

Эксклюзив
"Жест доброй воли": АРМА может включить обслуживание кредитов в условия тендера на управление ТРЦ "Гулливер", но сделает ли это
 • 125985 просмотра

"Жест доброй воли": АРМА может включить обслуживание кредитов в условия тендера на управление ТРЦ "Гулливер", но сделает ли это

Эксклюзив
В Минобороны работают над возможностью подачи заявок о выплатах в "Армии+": для кого именно
 • 124813 просмотра

В Минобороны работают над возможностью подачи заявок о выплатах в "Армии+": для кого именно

Эксклюзив
Здоровое питание в школах и садиках. Бровары будут привлекать международный опыт
 • 123971 просмотра

Здоровое питание в школах и садиках. Бровары будут привлекать международный опыт

Эксклюзив
Это диверсия. Эксперт резко раскритиковал "Клуб белого бизнеса" Гетманцева
 • 117002 просмотра

Это диверсия. Эксперт резко раскритиковал "Клуб белого бизнеса" Гетманцева

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Новые полеты вражеских дронов зафиксированы в пяти регионах Украины

Новые полеты вражеских дронов зафиксированы в пяти регионах Украины

 • 93463 просмотра
В Киеве активизировалась противовоздушная оборона

В Киеве активизировалась противовоздушная оборона

 • 80967 просмотра
Террористическая страна перебрасывает старые САУ "Мста-С" на юг из-за дефицита техники

Террористическая страна перебрасывает старые САУ "Мста-С" на юг из-за дефицита техники

 • 75613 просмотра
В Черном море обнаружено 6 вражеских кораблей с «Калибрами»: сколько ракет под угрозой

В Черном море обнаружено 6 вражеских кораблей с «Калибрами»: сколько ракет под угрозой

04:23 • 102980 просмотра
Плутон впервые за более чем 200 лет входит в Водолея: что это значит

Плутон впервые за более чем 200 лет входит в Водолея: что это значит

07:45 • 31347 просмотра
публикации
Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников

Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников
Эксклюзив

08:16 • 93373 просмотра
Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций

Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций

 • 127671 просмотра
Украинцы заплатят 15 тыс. евро за нарушения детективов НАБУ - ЕСПЧ

Украинцы заплатят 15 тыс. евро за нарушения детективов НАБУ - ЕСПЧ

 • 146595 просмотра
Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

 • 253209 просмотра
Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

 • 338896 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Словарь Cambridge Dictionary объявил слово года

Словарь Cambridge Dictionary объявил слово года

08:59 • 18328 просмотра
Режиссер «Wicked: Чародейка» объяснил цель разделения мюзикла на 2 части

Режиссер «Wicked: Чародейка» объяснил цель разделения мюзикла на 2 части

08:11 • 28079 просмотра
Плутон впервые за более чем 200 лет входит в Водолея: что это значит

Плутон впервые за более чем 200 лет входит в Водолея: что это значит

07:45 • 31338 просмотра
Пока судья решает дело экс-порнозвезды против Трампа: Сторми Дэниелс ответила, покинет ли она США

Пока судья решает дело экс-порнозвезды против Трампа: Сторми Дэниелс ответила, покинет ли она США

 • 82694 просмотра
National Geographic представил 20 лучших фотографий в мире

National Geographic представил 20 лучших фотографий в мире

 • 95913 просмотра
Актуальное
Графики отключений света действуют в большинстве регионов, но потребление растет - Укрэнерго

Графики отключений света действуют в большинстве регионов, но потребление растет - Укрэнерго

Киев  •  УНН

 • 5479 просмотра

Read in English

В Украине действуют графики отключения электроэнергии с 6:00 до 22:00 объемом одной очереди. Потребление выросло на 1,6%, энергосистема имеет значительный дефицит мощности, продолжается импорт из 5 стран.

В Украине с 6:00 до 22:00 в большинстве регионов действуют графики отключения электроэнергии объемом одной очереди, при этом потребление растет, а восстановительные работы на поврежденных в результате массированной атаки РФ объектах энергетики продолжаются, сообщили в НЭК «Укрэнерго» и Минэнерго в среду, пишет УНН.

Потребление

«Потребление растет. Сегодня, 20 ноября, по состоянию на 5:00, его уровень был на 1,6% выше, чем в это же время предыдущего дня - во вторник, 19 ноября. Это объясняется продолжением запитки ранее обесточенных в результате российского обстрела потребителей в Одесской области. Аварийно-восстановительные работы в области продолжаются», - отметили в Укрэнерго.

Вчера, 19 ноября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 6% выше, чем в предыдущие сутки. «Это объясняется применением меньшего объема ограничений в это время», - указали в компании.

«В энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности. Поэтому для сбалансирования энергосистемы - в период с 6:00 до 22:00 сегодня в большинстве областей действуют графики почасовых отключений объемом одной очереди. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно в течение всех суток. Не включайте одновременно несколько мощных электроприборов», - отметили в Укрэнерго.

Как указали в Минэнерго, экономное использование электроэнергии позволяет уменьшить нагрузку на энергосистему.

За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 194 763 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.

Импорт

Будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 7 914 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 837 МВт.

Ситуация на ЗАЭС

«Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.13 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции», - сообщили в Минэнерго.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоВойнаЭкономика
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
ukrenerhoУкрэнерго
ruminiyaРумыния
slovakiyaСловакия
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина
moldovaМолдова
polshaПольша