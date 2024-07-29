Графики отключений электроэнергии планируют применять по Украине с 18:00 до 23:00 - в вечерний пик, в Днепропетровской области в результате вражеского обстрела территории одного из энергопредприятий есть повреждения, в Донецкой области на одной из шахт из-за обстрела было повреждено оборудование, сообщили в Минэнерго в понедельник, пишет УНН.

Генерация и потребление

"На сегодня запланировано, что графики почасовых отключений будут применяться только в часы вечернего пикового потребления - с 18:00 до 23:00. Ограничения будут действовать в объеме одной очереди", - говорится в сообщении.

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По данным Укрэнерго, где также подтвердили графики только с 18:00 до 23:00, потребление постепенно снижается из-за спадающей жары.

Состояние сетей

В Черниговской области из-за технологических нарушений выключалась высоковольтная воздушная линия. Обесточились несколько подстанций, бытовые и промышленные потребители. Все потребители запитаны по резервной схеме.

Чрезвычайные ситуации

В Донецкой области на одной из шахт из-за обстрела было повреждено оборудование, в результате чего остановилась работа вентиляционной системы. На момент инцидента в шахте находилось 65 работников. Вентиляционное оборудование было оперативно запущено в работу.

В Днепропетровской области в результате вражеского обстрела территории одного из энергопредприятий повреждены админздания и несколько служебных автомобилей. Пострадавших нет.

Обесточивание потребителей

Из-за непогоды на утро обесточены 93 населенных пункта в Хмельницкой, Житомирской, Черниговской и Киевской областях.

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Всего из-за боевых действий и технарушений остаются без электроснабжения 478 населенных пунктов.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14,82 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.

Импорт и экспорт

Информация об импорте не предоставлена. Экспорта, как указано, не происходит и не предвидится.