Из-за ухудшения погодных условий 93 населенных пункта в Хмельницкой, Житомирской, Черниговской и Киевской областях остались без электроэнергии. Бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения.
Из-за ухудшения погодных условий 93 населенных пункта в 4 областях остались без электроэнергии, сообщили в понедельник в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
По информации Укрэнерго, как сообщается, в результате ухудшения погодных условий (порывы ветра и дождь) обесточены 93 населенных пункта в 4 областях (Хмельницкая - 59, Житомирская - 18, Черниговская - 15 и Киевская - 1).
К восстановлению привлечены бригады облэнерго.
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