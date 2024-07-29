Из-за ухудшения погодных условий 93 населенных пункта в 4 областях остались без электроэнергии, сообщили в понедельник в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

По информации Укрэнерго, как сообщается, в результате ухудшения погодных условий (порывы ветра и дождь) обесточены 93 населенных пункта в 4 областях (Хмельницкая - 59, Житомирская - 18, Черниговская - 15 и Киевская - 1).

К восстановлению привлечены бригады облэнерго.

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