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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Госпром в Харькове может стать объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО

Госпром в Харькове может стать объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО

Киев  •  УНН

 • 8562 просмотра

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Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле обсудила с мэром Львова Андреем Садовым внесение харьковского Госпрома в список Всемирного наследия. Здание, пострадавшее от российских авиаударов, является символом модернизма 1920-х годов.

Здание Госпрома в Харькове будет внесено в список объектов Всемирного наследия, есть все основания верить. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый после встречи с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле, передает УНН.

"Есть важный результат после разговора с генеральным директором UNESCO Одри Азуле. Есть все основания верить, что здание Госпрома в Харькове будет внесено в список объектов Всемирного наследия", - сообщил Садовый.

Мэр Львова рассказал историю Госпрома - здания, которое в 1920-х годах стало символом инженерного мастерства, смелого дизайна и утопической веры в прогресс. Оно является воплощением модернизма и конструктивизма, архитектурного стиля, изменившего представление о городской среде.

Госпром после авиаудара рф: выбито около 700 окон, восстановление может длиться годами29.10.24, 19:32 • 22549 просмотров

"К сожалению, в прошлом году Госпром дважды пострадал от российских авиаударов. Однако даже война не может остановить нас в стремлении беречь наше наследие. Ведь Госпром - это не только часть истории Харькова, но и наследие для всего мира. Должны беречь наше культурное наследие так же как мы защищаем наше будущее!" - резюмировал Садовый.

ЮНЕСКО впервые применит "специальный мониторинг" для харьковского Госпрома: омбудсмен разъяснил, почему это важно23.12.24, 17:20 • 21420 просмотров

Напомню

Дом Государственной промышленности в Харькове находится в Международном списке культурных ценностей под усиленной защитой. Однако россия беспощадно попала в это здание 8 ноября 2024 года и разрушила его.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаКультура
yuneskoЮНЕСКО
lvovЛьвов
kharkivХарьков

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