Госпром в Харькове может стать объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО
Киев • УНН
Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле обсудила с мэром Львова Андреем Садовым внесение харьковского Госпрома в список Всемирного наследия. Здание, пострадавшее от российских авиаударов, является символом модернизма 1920-х годов.
Здание Госпрома в Харькове будет внесено в список объектов Всемирного наследия, есть все основания верить. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый после встречи с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле, передает УНН.
"Есть важный результат после разговора с генеральным директором UNESCO Одри Азуле. Есть все основания верить, что здание Госпрома в Харькове будет внесено в список объектов Всемирного наследия", - сообщил Садовый.
Мэр Львова рассказал историю Госпрома - здания, которое в 1920-х годах стало символом инженерного мастерства, смелого дизайна и утопической веры в прогресс. Оно является воплощением модернизма и конструктивизма, архитектурного стиля, изменившего представление о городской среде.
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"К сожалению, в прошлом году Госпром дважды пострадал от российских авиаударов. Однако даже война не может остановить нас в стремлении беречь наше наследие. Ведь Госпром - это не только часть истории Харькова, но и наследие для всего мира. Должны беречь наше культурное наследие так же как мы защищаем наше будущее!" - резюмировал Садовый.
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Напомню
Дом Государственной промышленности в Харькове находится в Международном списке культурных ценностей под усиленной защитой. Однако россия беспощадно попала в это здание 8 ноября 2024 года и разрушила его.