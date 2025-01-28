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Держпром у Харкові може стати об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Держпром у Харкові може стати об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Київ • УНН

 • 40625 перегляди

Генеральна директорка ЮНЕСКО Одрі Азуле обговорила з мером Львова Андрієм Садовим внесення харківського Держпрому до списку Всесвітньої спадщини. Будівля, що постраждала від російських авіаударів, є символом модернізму 1920-х років.

Будівля Держпрому у Харкові буде внесена до списку об’єктів Всесвітньої спадщини, є всі підстави вірити. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий після зустрічі з генеральною директоркою ЮНЕСКО Одрі Азуле, передає УНН.

"Маємо важливий результат після розмови з генеральною директоркою UNESCO Одрі Азуле. Є всі підстави вірити, що будівля Держпрому у Харкові буде внесена до списку об’єктів Всесвітньої спадщини", - повідомив Садовий.

Мер Львова розповів історію Держпрому — будівлі, яка в 1920-х роках стала символом інженерної майстерності, сміливого дизайну та утопічної віри в прогрес. Вона є втіленням модернізму і конструктивізму, архітектурного стилю, що змінив уявлення про міське середовище.

Держпром після авіаудару рф: вибито близько 700 вікон, відновлення може тривати роками29.10.24, 19:32 • 22707 переглядiв

"На жаль, минулого року Держпром двічі постраждав від російських авіаударів. Проте навіть війна не може зупинити нас у прагненні берегти нашу спадщину. Адже Держпром — це не лише частина історії Харкова, а й спадок для всього світу. Маємо берегти нашу культурну спадщину так само як ми захищаємо наше майбутнє!" - резюмував Садовий.

ЮНЕСКО вперше застосує "спеціальний моніторинг" для харківського Держпрому: омбудсмен роз'яснив, чому це важливо23.12.24, 17:20 • 21819 переглядiв

Нагадаю

Будинок Державної промисловості у Харкові перебуває у Міжнародному списку культурних цінностей під посиленим захистом. Проте росія нещадно влучила у цю будівлю 8 листопада 2024 року та зруйнувала її.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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