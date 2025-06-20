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Горячее всего - на Покровском и Лиманском направлениях: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 94 просмотра

За прошедшие сутки на фронте произошло 176 боевых столкновений, из которых более половины пришлось на Покровское, Лиманское и Торецкое направления. Враг нанес более 5 тысяч артиллерийских обстрелов и почти 2800 дронов-камикадзе.

Горячее всего - на Покровском и Лиманском направлениях: карта от Генштаба

Более половины из 176 боев на фронте за прошедшие сутки произошло на Покровском, Лиманском и Торецком направлениях, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки произошло 176 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный и 55 авиационных ударов, применив пять ракет и сбросив 75 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 2798 дронов-камикадзе. Также враг совершил 5062 артиллерийских обстрела, в том числе - 114 из реактивных систем залпового огня.

"За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 22 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, шесть средств ракетных войск и артиллерии и один другой важный объект российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 13 атак врага. Кроме того, агрессор нанес восемь авиационных ударов с применением девяти КАБ, а также совершил 207 обстрелов, в том числе - десять из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вражеские войска шли в наступление 12 раз в районах Волчанска, Зеленого и Строевки.

На Купянском направлении вчера произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районе Степовой Новоселовки.

На Лиманском направлении произошло 29 боестолкновений. Враг пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новый Мир, Глущенково, Грековка, Надежда, Редкодуб, Карповка, Зеленая Долина, Ямполовка и Григоровка.

На Северском направлении наши войска отбили четыре атаки противника в районах Григоровки и Ивановки-Дарьевки.

На Краматорском направлении враг совершил 13 атак в районе Часова Яра и в направлении Ступочек, Предтечино и Белой Горы.

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 20 раз атаковал украинские подразделения в районах Петровки, Александро-Калинового, Яблуневки, Русиного Яра и в сторону Дылеевки.

На Покровском направлении в течение прошедших суток наши защитники остановили 52 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Мирное, Миролюбовка, Коптево, Луч, Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Ореховое, Алексеевка и Новоукраинка.

На Новопавловском направлении украинские оборонцы отбили 17 атак захватчиков в районах Запорожья, Перестройки, Багатыря, Новоселки и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении наши подразделения отбили один вражеский штурм, в районе Малиновки.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения один раз безуспешно пытались продвинуться вперед.

На Ореховском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

За сутки россияне потеряли на фронте более тысячи солдат и 46 артсистем - Генштаб20.06.25, 07:51 • 1306 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Волчанск
Покровск
Вооруженные силы Украины
Часов Яр
Украина
Запорожье
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