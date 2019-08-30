Гончарук назвал даты визита миссии МВФ в Киев

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112582 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123357 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114882 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120829 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125771 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151137 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150707 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 195651 просмотра

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Гончарук назвал даты визита миссии МВФ в Киев

Гончарук назвал даты визита миссии МВФ в Киев

Киев  •  УНН

 • 11714 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Миссия Международного валютного фонда совершит визит в Киев 10 сентября. Об этом сообщил новоназначенный премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с журналистами в пятницу, передает УНН.

Так, по его словам, визит миссии МВФ в Киев продлится с 10 до 24 сентября.

Ранее Гончарук заявлял, что миссия МВФ прибудет в Киев через несколько недель.

Как сообщал УНН, миссия МВФ посещала Киев в период с 21 по 29 мая 2019 года.

Тогда обсуждение дальнейшей финансовой поддержки со стороны Международного валютного фонда и, как следствие, связанного финансирования было отложено до формирования нового правительства в Украине.

Напомним, 29 августа Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины.

Украинские Национальные Новости

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