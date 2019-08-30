Гончарук назвав дати візиту місії МВФ до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Місія Міжнародного валютного фонду здійснить візит до Києва 10 вересня. Про це повідомив новопризначений прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час зустрічі з журналістами у п’ятницю, передає УНН.
Так, за його словами, візит місії МВФ до Києва триватиме з 10 до 24 вересня.
Раніше Гончарук заявляв, що місія МВФ прибуде до Києва за кілька тижнів.
Як повідомляв УНН, місія МВФ відвідувала Київ у період з 21 по 29 травня 2019 року.
Тоді обговорення подальшої фінансової підтримки з боку Міжнародного валютного фонду та, як наслідок, пов'язаного фінансування було відкладено до формування нового уряду в Україні.
Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада України затвердила новий склад Кабінету міністрів України.