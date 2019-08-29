Місія МВФ прибуде до Києва за кілька тижнів – Гончарук
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. За кілька тижнів у Києві прибуде місія Міжнародного валютного фонду. Про це повідомив кандидат від Президента на посаду прем’єр-міністра України Олексій Гончарук під час робочого засідання Верховної Ради, передає УНН.
"Нам дуже важливо змінити ставлення до України у світі. Основою для таких змін повинна бути співпраця з нашими партнерами і кредиторами. Тому вже за кілька тижнів в Києві буде місія МВФ, з якою ми будемо вести перемовини щодо нової три-чотирирічної програми співпраці з Україною", - сказав Гончарук.
Нагадаємо, місія МВФ відвідувала Київ у період з 21 по 29 травня 2019 року.
Обговорення подальшої фінансової підтримки з боку Міжнародного валютного фонду та, як наслідок, пов'язаного фінансування відкладено до формування нового уряду в Україні.