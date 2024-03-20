Глава МИД Польши призвал спикера Палаты представителей вынести на голосование помощь Киеву: "Успех в Украине стал вопросом доверия к США"

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратился к спикеру Палаты представителей США Майку Джонсону с призывом вынести на голосование законопроект о выделении помощи Украине и заявил, другие страны должны подавать пример Соединенным Штатам. Об этом он сказал в интервью CNBC, передает УНН.

"Успех Украины теперь является вопросом доверия к США. И если поддержка Украины со стороны США прекратится, я думаю, союзники США по всему миру это заметят и начнут быть осторожными", - заявил Сикорский.

Он выразил надежду, что финансовая помощь Украине будет предоставлена до президентских выборов в США, которые должны состояться в ноябре.

Между тем другие страны должны подавать пример, добавил глава МИД Польши.

"Что мы можем сделать, чтобы помочь вашему законодательному блоку принять решение, так это привести хороший пример: Польша тратит на оборону более 3 % своего ВВП", - отметил Сикорский.

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Он также отметил, что если принять во внимание средства, выделенные европейскими институтами и другими государствами-членами, то они предоставили Украине значительно больше помощи, чем США, предположив, что эта цифра примерно вдвое больше, чем в США.

"Поэтому мы считаем, что даем Соединенным Штатам хороший стимул и пример для подражания", - указал польский дипломат.

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