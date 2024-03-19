Кулеба: шокирует, что решение о помощи от США еще не принято

Блокирование Конгрессом США пакета помощи Украине, призванного противостоять российской войне, "шокирует", заявил во вторник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга для иностранных СМИ, передает УНН со ссылкой на Lemonde.

"Что действительно важно и что нас шокирует, так это то, что решение еще не принято. Мы приближаемся к концу марта, и обсуждения продолжаются", - заявил Кулеба.

Дополнение

Пакет помощи для Украины стоимостью 61 миллиард долларов, одобренный в середине февраля Сенатом США, все еще блокируется в Палате представителей, где большинство принадлежит республиканцам. Майк Джонсон, спикер Палаты представителей, выступает против рассмотрения законопроекта из-за отсутствия дополнительных мер по борьбе с нелегальной иммиграцией на мексиканской границе.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон предупредил сенаторов-республиканцев, что палата подготовит свой проект для помощи Украине, но он будет существенно отличаться от того пакета иностранной поддержки, который Сенат принял в прошлом месяце. Он выдвинул идею превратить его в программу кредита или ленд-лиза.

Украина работает над "планом Б" на случай отсутствия помощи от США - Минфин