В Пентагоне остаются оптимистами в вопросе одобрения Конгрессом помощи Украине

В Минобороны США основное внимание уделяют работе с Конгрессом, чтобы дополнительная помощь Украине была одобрена, и остаются оптимистами по поводу достижения согласия по этому вопросу. Об этом заявил спикер Пентагона генерал-майор Патрик Райдер в интервью "Радио Свобода", пишет УНН.

С точки зрения правительства США в целом и Министерства обороны в частности, мы сосредоточены на том, чтобы получить дополнительную помощь от нашего Конгресса. Что мы знаем - так это то, что в Конгрессе есть сильная поддержка этого пакета обеими партиями. Поэтому мы остаемся оптимистами относительно того, что наш Конгресс придет к согласию и поддержит этот пакет. Между тем собираемся продолжать тесное сотрудничество с нашими союзниками и партнерами, многие из которых оказывают значительную помощь Украине. И, конечно, мы все это очень ценим. Поэтому это будет направление наших усилий. - сказал Райдер.

Детали

По его словам, недавний пакет помощи от США Украине, когда в Пентагоне смогли найти экономию средств благодаря некоторым контрактам, расценивается как "чрезвычайный случай", и "это не одна из тех вещей, на которые мы действительно можем рассчитывать, что повторятся". Поэтому, указал он, "основное внимание" уделяется "работе с нашим Конгрессом, чтобы дополнительная помощь Украине была одобрена".

"Мы осознаем тот факт, что сумма и объем помощи, который им нужен, действительно требует таких средств, которые мы просили от нашего Конгресса. Поэтому мы будем продолжать тесно сотрудничать с ними и пытаться обеспечить, чтобы они имели необходимую информацию о том, насколько это важно для Украины", - сказал Райдер.

Пентагон о помощи Украине: все зависит от Конгресса, нельзя делать прогнозов