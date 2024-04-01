Германия стала крупнейшей страной ЕС, которая легализовала потребление каннабиса

Чтобы иметь возможность выращивать и потреблять каннабис в пределах, определенных немецким законодательством с понедельника 1 апреля, необходимо проживать в Германии более шести месяцев. Об этом передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

В ночь с воскресенья, 31 марта, на понедельник, 1 апреля, вступил в силу закон, разрешающий рекреационное употребление каннабиса в Германии. После Мальты в 2021 году и Люксембурга в 2023 году Германия становится крупнейшей страной в Европейском Союзе (ЕС), где введено регулирование потребления каннабиса для собственного населения. Теперь разрешено хранение 25 граммов сушеной конопли в общественных местах, а также выращивание в домашних условиях до 50 граммов и трех растений на взрослого человека.

Впрочем для иностранцев, на территории ФРГ, потребление марихуаны полностью запрещается.

Распространение наркотика за пределами специальных лицензированных клубов, остается уголовным преступлением, - особенно если каннабис распространяется среди несовершеннолетних. Указанные нарушения грозят тюремным заключением.

Вместе с тем, судимости, внесенные в Федеральный центральный судебный реестр за преступления, связанные с каннабисом, которые больше не подлежат наказанию, могут быть удалены по просьбе соответствующего лица. Тот, кто находится в тюрьме только за такие преступления, должен быть освобожден из тюрьмы.

Дополнение

Первые клочки легального дыма каннабиса появились перед легендарными Бранденбургскими воротами в самом сердце Берлина в ночь с воскресенья, 31 марта, на понедельник, 1 апреля.

Между тем, есть и критики закона, они указывают на довольно вероятный хаос. В частности, критики отмечают, что у полицейских не хватает точных весов для определения массы гашиша или марихуаны.

Конфликты неизбежны. Мы уверены, что из-за различных неясностей и отсутствия юридических определений различных действий, среди всех участников [потребления каннабиса и контроля за ним] возникнет заметное недовольство, неуверенность и ошибки - заявил Александр Пойц из Профсоюза полиции Германии.

Напомним,

В суд направлено обвинительный акт в отношении организатора и трех участников группы, которые изготавливали и незаконно сбывали каннабис. Доход от такого "бизнеса" ежемесячно приносил им почти полмиллиона гривен.

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