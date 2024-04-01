"Гаванский синдром": российские спецслужбы используют секретное оружие против американских дипломатов - The Insider

Россия могла годами травить американских дипломатов в разных странах мира. Речь идет о так называемом "гаванском синдроме" с которым столкнулись чиновники США в Грузии, Германии, Китае и Сербии. Об этом говорится в совместном расследовании The Insider, 60 minutes и Der Spiegel, передает УНН.

Детали

"Гаванский синдром" получил свое название после одного из самых масштабных инцидентов, произошедших в 2016 году в кубинской столице.

Многие американские и канадские сотрудники местного консульства столкнулись со странным явлением. Им внезапно становилось плохо, они испытывали сильное давление (иногда боль) в ушах, приступ тошноты и паники, ощущение странных звуков.

Со временем стало ясно, что нечто подобное повторяется с американскими дипломатами, чиновниками и разведчиками по всему миру, чаще всего прямо на территории консульств.

Что вызывает такой эффект, пока не установлено, но главная рабочая версия - импульсное микроволновое излучение.

Как нам удалось установить, существует явная корреляция между поездками сотрудников ГРУ из воинской части 29155 и случаями "гаванского синдрома" в разных регионах мира - пишет Инсайдер.

Как нам удалось установить, существует явная корреляция между поездками сотрудников ГРУ из воинской части 29155 и случаями "гаванского синдрома" в разных регионах мира.

Франкфурт (2014)

В сентябре 2014 Денис Сергеев ("Сергей Федотов") вылетел из Москвы в Милан (у него тогда была свежая итальянская виза), одновременно с ним, но в Париж, по французской визе, вылетел Егор Гордиенко ("Георгий Горшков").

Оба они сразу после прилета сядут на поезд, чтобы вскоре встретиться в Женеве.

Они забронировали себе отель прямо в аэропорту Женевы, что позволило им перемещаться оттуда в любой шенгенский пункт назначения, не оставляя следов.

Они забронировали себе отель прямо в аэропорту Женевы, что позволило им перемещаться оттуда в любой шенгенский пункт назначения, не оставляя следов

Сергеева и Гордиенко сменяет следующая группа. Сначала прилетают Иван Терентьев ("Лебедев") и его помощник Николай Ежов ("Кононихин"). Чуть позже, 15-го, к ним присоединяется Даниил Капралов ("Степанов"). С 17 по 24 октября к группе присоединяется Александр Ковальчук ("Данилин").

Операция сворачивается 3 ноября, когда все трое членов 29155 улетают одновременно, но через разные аэропорты: Ежов из Вены, а Терентьев и Капралов из Женевы. Из бронирования отеля Капралова и по датам бронирований авиабилетов становится ясно, что о запланированном 3 ноября отъезде они знали очень заранее.

А 4 ноября во Франкфурте сотрудники американского консульства столкнулись с серией странных атак. Один из пострадавших сотрудников (назовем его/ее Тейлор) почувствовал/а себя плохо прямо в здании консульства: сильное давление в груди, потом в шее и голове, голова закружилась, бросило в пот, начало тошнить, сердце стало бешено биться, слух как будто отключился, в голове был слышен лишь громкий и высокий звук. Через несколько секунд Тейлор потерял сознание - пишет The Insider.

Журналисты рассказали, что за несколько недель до инцидента Тейлор обратил внимание на подозрительного мужчину крепкого телосложения и высокого роста, который ходил вокруг жилого комплекса, предназначенного для сотрудников консульства, и фотографировал территорию. Тейлор спросил, что он здесь делает, и тот, ответив что-то с сильным акцентом, пошел прочь.

Когда через посредников The Insider, 60 Minutes и Der Spiegel показали Тейлор фотографию Егора Гордиенко, которая подходила под описание, он/а ответил/а уверенно: "Да, это он, у меня сейчас мурашки по коже, когда я смотрю на эту фотографию".

Тбилиси (2021)

Похожая история произошла и в столице Грузии. Расследователи рассказали, как в "атаку" попала Джой - жена американского дипломата, которая переехала из США в Грузию в феврале 2020 года вместе с мужем-дипломатом и сыном. Они поселились в Тбилиси в доме на тихой улице недалеко от посольства.

Осенью 2021 женщина ждала возвращения сына из школы и стирала белье на втором этаже. Когда она вынимала белье из стиральной машины, повернувшись к окну, она внезапно почувствовала нечто похожее на мощную звуковую волну, которая пронзила голову слева, со стороны окна, наполнила ее шумом и отозвалась страшной головной болью.

Джой вышла из комнаты и зашла в ванную, там будто звук исчез из ее головы, и ее вырвало. Она позвонила мужу, вскоре тот приехал в сопровождении сотрудников службы безопасности при посольстве.

Ожидая мужа, Джой выглянула на улицу, заметила там странную машину, которой раньше не видела на этой улице, и сфотографировала ее. Возле машины она увидела высокого светловолосого мужчину худощавого телосложения. Рядом с ним была девочка, они были очень хорошо одеты, будто собирались на свадьбу или спектакль. Когда мужчина увидел, что Джой фотографирует его, он быстро нырнул в машину - говорится в расследовании.

Известно, что после того дня и до сих пор Джой ежедневно испытывает тяжелые приступы мигрени (которых раньше у нее никогда не бывало). Ее сознание затуманено, ей сложно найти лестницу, когда она спускается по ступенькам, нарушилась координация движений, начались проблемы с вестибулярным аппаратом.

Американским следователям не удалось установить, что послужило причиной этого инцидента. Однако, как выяснил The Insider, по странному совпадению в этот момент в Грузии находились сотрудники ГРУ из подразделения 29155.

В частности, 30 сентября 2021 года генерал Андрей Аверьянов, глава в/ч 29155, отправился в рабочую командировку. Одновременно с ним вылетел из Москвы и его сын Альберт Аверьянов, которого отец взял к себе в подразделение еще несколько лет назад.

Альберт, несмотря на юный возраст (тогда ему был 21 год), уже получил серьезный опыт: еще будучи студентом МГУ, в 2017-2018 году он неофициально "стажировался" в Женеве под присмотром упомянутого выше Егора Гордиенко.

В тот день генерал Аверьянов выключил телефон, и проследить его дальнейший маршрут сложно, известно лишь, что он снова появляется в Москве 10 октября, тогда, когда его сын.

Через телефон сына видно, что 30 сентября он вылетел в Ташкент, где на следующее утро из аэропорта позвонил на узбекский мобильный номер. Этот звонок стал последним, который будет принимать Альберт в течение следующих 10 дней. После этого телефон Аверьянова-младшего находится в роуминге, но без доступа к сети. Через девять дней после последнего звонка из Ташкента - и всего через два дня после инцидента с Джой - 9 октября Альберт Аверьянов снова включает телефон в Ташкенте и на следующий день возвращается в Москву - пишет The Insider.

Когда Джой предъявили фотографию Альберта Аверьянова, она сразу узнала его: "Когда я увидела это фото, у меня сразу возникла спонтанная реакция, мне стало плохо. Я не могу на 100 процентов быть уверенной, что это именно этот человек, но он точно очень похож. Даже по сей день, глядя на него, я чувствую ту же интуитивную реакцию".

Лицензия ГРУ на "акустическое оружие"

Расследователям удалось получить письмо полковника ГРУ Ивана Терентьева (он же "Иван Лебедев"), заместитель Аверьянова в воинской части 29155 на имя начальника управления президента РФ по вопросам противодействия коррупции Андрея Чеботова.

В письме Терентьев объяснил, почему он не включил 100 тысяч рублей в декларацию о допуске, которую он должен был подать в рамках своего продвижения на должность в аппарат президента.

Согласно документу Иван Терентьев передал Фонду перспективных исследований "индивидуальную работу" под названием "Потенциальные возможности нелетального акустического оружия при военных (боевых) действиях в городе".

Что именно за "акустическое оружие" разрабатывал Терентьев? Если речь шла об оружии, использующем звуковые волны, то речь могла идти об инфразвуковом оружии, действующем на большом расстоянии и призванном вызвать у противника панику, или о волнах слышимого спектра, производящих оглушающий эффект. Вряд ли это мог быть ультразвук, который быстро поглощается или рассеивается. Но, возможно, оружие называлось акустическим по другой причине: микроволновое излучение человеческим ухом при определенных условиях может преобразовываться в акустический сигнал ( эффект Фрея ). Именно этот эффект, скорее всего, и имел место в случае с "гаванским синдромом" - говорится в расследовании.

Что вызывает "гаванский синдром" и при чем здесь врачи из ГРУ?

Гаванский синдром" - настолько необычное явление, что долгое время исследователи вообще сомневались в том, что он реален: многие списывали это на психосоматические расстройства или неправильно интерпретированные побочные эффекты других заболеваний.

Разведывательное сообщество США собрало группу экспертов, которая пришла к выводу, что "гаванский синдром" вызван "уникальной комбинацией характеристик, которые не могут быть объяснены известными экологическими или медицинскими условиями и могут быть вызваны внешними раздражителями".

Однако в марте 2023 года Управление директора национальной разведки (ODNI) опубликовало отчет, в котором называлось "очень маловероятным" то, что "гаванский синдром" был вызван влиянием иностранного противника.

Эта оценка шокировала сотни бывших и действующих дипломатов, офицеров разведки и членов их семей, которые считают иначе. Многие из них чувствуют себя преданными своим правительством из-за того, что оно не смогло выявить виновника их трагедии.

Как выяснили журналисты одним из наиболее изученных случаев последствий "гаванского синдрома" стал случай Джой, где две клиники независимо диагностировали двустороннее расхождение полукружных каналов ( синдром Минора ).

Расследователи отмечают, что это крайне редкое и плохо изученное явление, которое в РФ не изучал никто, кроме разве Военно-медицинской академии имени Кирова (ВМЕДА), профессором которой является врач Сергей Чепур, бессменный консультант генерала Аверьянова.

Так или иначе, выглядит странным совпадением то, что в то самое время, когда Джой в Тбилиси подверглась атаке, приведшей к появлению у нее синдрома Минора, этот редкий синдром исследовался врачами, тесно связанными с генералом Аверьяновым и его командой - заявили расследователи.

Выводы

Журналисты не могут объяснить зачем кремлю могли понадобиться атаки на американских дипломатов. Однако из разговора с ними, расследователи поняли - эта стратегия принесла определенную пользу москве.

На данный момент многие сотрудники не хотят работать по российскому направлению, понимая, что могут стать инвалидами и при этом даже не получить должной помощи - ведь многие из пострадавших сталкивались с тем, что их жалобы списывали на психическое расстройство.

Теперь, после того, как в результате нашего расследования выявлено много прямых указаний на связь инцидентов с операциями воинской части 29155 ГРУ, американские власти могут переосмыслить свое отношение к "гаванскому синдрому" и начать полноценное расследование инцидентов. На это надеются и сами пострадавшие - не только потому, что им не нравится, когда из них делают сумасшедших, но и потому, что они понимают: если власти США не будут реагировать на эти инциденты, то будет продолжаться - подытоживают в The Insider.

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