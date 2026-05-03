Германия призвала Иран отказаться от ядерного оружия и открыть Ормузский пролив
Киев • УНН
МИД Германии призвал Иран отказаться от ядерной программы и открыть Ормузский пролив. Стороны обсудили мирное урегулирование кризиса на Востоке.
Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи, в котором призвал немедленно открыть Ормузский пролив. Об этом он написал в соцсети Х, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что министры провели разговор в воскресенье, 3 мая. В ходе него Вадефуль подчеркнул, что поддерживает разрешение кризиса на Ближнем Востоке путем переговоров.
Как близкий союзник США, мы преследуем общую цель: Иран должен полностью и под контролем международных инспекторов отказаться от своей программы создания ядерного оружия и немедленно открыть Ормузский пролив
Напомним
Иран передал США новое предложение из 14 пунктов для завершения конфликта. Трамп сомневается в сделке, так как Тегеран еще не заплатил достаточно высокую цену.