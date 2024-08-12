Генштаб: за сутки 124 боя, треть - на Покровском направлении

На фронте за прошедшие сутки произошло 124 боя, треть из которых - на Покровском направлении, пять - в районе Волчанска на Харьковском направлении, на границе с Черниговской и Сумской областями враг сохраняет военное присутствие, с территории рф активно применял авиацию, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 12 августа, пишет УНН.

За прошедшие сутки зафиксировано 124 боевых столкновения - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, за вчерашний день противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов, применив 18 ракет, 65 авиационных ударов (задействовал, в частности, 107 КАБ), совершил 4673 обстрела, 129 из них - из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ (вооружению и военной технике), поразили два пункта управления, три артиллерийских системы, склад боеприпасов и три других важных объекта российских захватчиков.

Ситуация по направлениям на утро такая:

На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло пять боевых столкновений в районе Волчанска.

На Купянском направлении количество боестолкновений составило десять вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Песчаного, Берестового и в направлении Глушковки.

На Лиманском направлении наши войска отражали 21 штурмовое действие оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Новосадово и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении Силами обороны отражено восемь атак вблизи Ивано-Дарьевки, Спирного, Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении украинские воины остановили 11 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра, Калиновки и Ивановского.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил восемь атак. Усилия сосредотачивал в районах населенных пунктов Зализное, Дружба и Нью-Йорк.

На Покровском направлении наши защитники отражали 41 атаку. Основные усилия враг сосредоточил в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Желанного, Орловки и Николаевки.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Константиновки. В общем враг шесть раз пытался прорвать оборону наших войск на этом направлении.

На Времовском направлении оккупанты совершили две атаки наших позиций в направлении Водяного и Ровнополя. Противник успеха не имел.

На Ореховском направлении состоялось четыре, безуспешных для врага, боестолкновения неподалеку Малой Токмачки и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении потерь позиций и территорий не допущено. Украинские воины успешно отбили восемь атак российских захватчиков.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оперативная обстановка без существенных изменений.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, с территории рф активно применял авиацию, осуществлял обстрелы приграничных населенных пунктов.

"Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам значительные потери в технике и живой силе, истощают наступательный потенциал врага вдоль всей линии фронта и в тылу", - отметили в Генштабе.

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