Генштаб: взрывы на складе боеприпасов под Ичней становятся все реже
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Взрывы на территории 6-го арсенала Министерства обороны под Ичней Черниговской области становятся все менее интенсивными. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Генштаба.
"По состоянию на 10:30 для локализации и тушения пожара на 6-й арсенал прибыл пожарный танк ГПМ-54 из 169-го учебного центра Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Интенсивность взрывов продолжает уменьшаться, наблюдается задымленность. Раздаются взрывы боеприпасов к стрелковому вооружению", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.
Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
Из-за взрывов на арсенале в Черниговской открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. CБУ рассматривает возможность диверсии.