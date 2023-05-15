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Генштаб: оккупанты требуют деньги у украинцев на ВОТ за отсрочку от мобилизации

Генштаб: оккупанты требуют деньги у украинцев на ВОТ за отсрочку от мобилизации

Киев • УНН

 • 568243 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Оккупанты требуют деньги у украинцев на временно оккупированных территориях за отсрочку от мобилизации. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что противник и в дальнейшем пытается пополнять потери в живой силе за счет принудительной мобилизации на временно захваченных территориях Украины.

Так, в ряде населенных пунктов Херсонской области, отмечаются факты насильственного задержания мужчин, которые ранее отказались от украинского гражданства в пользу российского.

После задержания, в ходе первой установочной беседы, оккупанты требуют от таких граждан неправомерное денежное вознаграждение за отсрочку от мобилизации.

Лиц, которые отказываются от уплаты взятки, или не имеют необходимой суммы средств, оккупанты отправляют в полевые лагеря для прохождения ускоренного курса общевойсковой подготовки. После этого указанные лица попадают в населенные пункты, граничащие с линией боевого соприкосновения.

Напомним

В Генштабе сообщали, что противник и в дальнейшем пытается пополнять свои потери в живой силе за счет заключенных лиц из российской федерации.

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