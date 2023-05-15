Генштаб: оккупанты требуют деньги у украинцев на ВОТ за отсрочку от мобилизации
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Оккупанты требуют деньги у украинцев на временно оккупированных территориях за отсрочку от мобилизации. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Отмечается, что противник и в дальнейшем пытается пополнять потери в живой силе за счет принудительной мобилизации на временно захваченных территориях Украины.
Так, в ряде населенных пунктов Херсонской области, отмечаются факты насильственного задержания мужчин, которые ранее отказались от украинского гражданства в пользу российского.
После задержания, в ходе первой установочной беседы, оккупанты требуют от таких граждан неправомерное денежное вознаграждение за отсрочку от мобилизации.
Лиц, которые отказываются от уплаты взятки, или не имеют необходимой суммы средств, оккупанты отправляют в полевые лагеря для прохождения ускоренного курса общевойсковой подготовки. После этого указанные лица попадают в населенные пункты, граничащие с линией боевого соприкосновения.
Напомним
В Генштабе сообщали, что противник и в дальнейшем пытается пополнять свои потери в живой силе за счет заключенных лиц из российской федерации.