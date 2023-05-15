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Генштаб: окупанти вимагають гроші в українців на ТОТ за відстрочку від мобілізації

Генштаб: окупанти вимагають гроші в українців на ТОТ за відстрочку від мобілізації

Київ • УНН

 • 568244 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. Окупанти вимагають гроші в українців на тимчасово окупованих територіях за відстрочку від мобілізації. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що противник і надалі намагається поповнювати втрати в живій силі за рахунок примусової мобілізації на тимчасово захоплених територіях України.

Так, в низці населених пунктів Херсонської області, відзначаються факти насильницького затримання чоловіків, які раніше відмовились від українського громадянства на користь російського.

Після затримання, в ході першої установчої бесіди, окупанти вимагають від таких громадян неправомірну грошову винагороду за відстрочку від мобілізації.

Осіб, які відмовляються від сплати хабаря, або не мають необхідної суми коштів, окупанти відправляють до польових таборів для проходження прискореного курсу загальновійськової підготовки. Після цього вказані особи потрапляють до населених пунктів, що межують з лінією бойового зіткнення.

Нагадаємо

У Генштабі повідомляли, що противник і надалі намагається поповнювати свої втрати в живій силі за рахунок ув’язнених осіб з російської федерації.

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