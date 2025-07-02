Генштаб о ситуации на фронте: произошло 140 боев, враг выпустил 1206 дронов-камикадзе

С начала суток на фронте произошло 140 боевых столкновений, оккупанты использовали для ударов 1206 дронов-камикадзе, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

... противник нанес два ракетных и 50 авиационных ударов, применив семь ракет и 60 управляемых авиабомб, использовал для ударов 1206 дронов-камикадзе, совершил почти 4000 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 11 боестолкновений с российскими захватчиками, из которых одно продолжается до сих пор. Враг нанес девять авиационных ударов, сбросив 19 управляемых бомб, совершил 337 обстрелов, в том числе 19 – из реактивных систем залпового огня.

Сегодня враг 19 раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районах Глубокого, Зеленого, Волчанска, Мелового, Амбарного и в сторону Митрофановки, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

Враг девять раз атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Колесниковка, Загрызово, Зеленый Гай и в направлении Петропавловки, два боестолкновения еще продолжаются.

На Лиманском направлении сегодня российские войска 14 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Редкодуб, Торское, Грековка, Григоровка, Зеленая Долина, Ямполовка, Колодези и в направлениях Чернещины, Шандриголового, Среднего и Нового Мира, пять боестолкновений продолжается до сих пор.

На Северском направлении Силы обороны отбили один штурм вражеских войск в сторону Федоровки.

Сегодня наши войска отбили пять атак противника в направлении Бондарного, Маркового и в районе Часового Яра на Краматорском направлении.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня 10 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Торецка, Дылеевки, Щербиновки, Петровки, Русиного Яра и в направлении Плещеевки, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 41 штурмовую и наступательную операцию. Активность российских оккупантов наблюдалась в районах населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Мирное, Новоекономическое, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Удачное, Новосергиевка, Дачное, Алексеевка, Орехово и в направлениях Владимировки, Разиного, Молодецкого. Бои не утихают до сих пор в четырех локациях. Авиационные удары КАБами враг нанес по районам населенных пунктов Полтавка и Маяк.

По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 124 и ранили 87 оккупантов на данном направлении, уничтожили 13 мотоциклов, две пушки, шесть БпЛА, три терминала спутниковой связи, пункт управления БпЛА и два укрытия для личного состава; кроме этого повреждены четыре мотоцикла, две пушки, три миномета и три укрытия личного состава противника.

На Новопавловском направлении захватчики совершили 14 атак на позиции украинских войск, противник пытался продвинуться в районах населенных пунктов Запорожье, Ялта, Мирное, Поддубное и Шевченко. Два боестолкновения сейчас продолжаются.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили одну наступательную операцию врага вблизи населенного пункта Каменское.

В течение суток на Приднепровском направлении враг совершил пять неудачных попыток продвинуться вперед. Также противник нанес авиационный удар по Казацкому.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, сообщили в Генштабе.

Генштаб: более четверти боев на фронте - на Покровском направлении