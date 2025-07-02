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Генштаб про ситуацію на фронті: відбулось 140 боїв, ворог випустив 1206 дронів-камікадзе

Київ • УНН

 • 580 перегляди

З початку доби на фронті відбулося 140 бойових зіткнень, окупанти використали 1206 дронів-камікадзе. Ворог завдав двох ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснивши майже 4000 обстрілів.

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулось 140 боїв, ворог випустив 1206 дронів-камікадзе

З початку доби на фронті відбулося 140 бойових зіткнень, окупанти використали для ударів 1206 дронів-камікадзе, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

... противник завдав двох ракетних та 50 авіаційних ударів, застосувавши сім ракет та 60 керованих авіабомб, використав для ударів 1206 дронів-камікадзе, здійснив майже 4000 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 11 боєзіткнень з російськими загарбниками, з яких одне триває до цього часу. Ворог завдав дев’ять авіаційних ударів, скинувши 19 керованих бомб, здійснив 337 обстрілів, зокрема 19 – із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог 19 разів атакував на Південно-Слобожанському напрямку, у районах Глибокого, Зеленого, Вовчанська, Мілового, Амбарного та в бік Митрофанівки, три боєзіткнення триває до цього часу.

Ворог дев’ять разів атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Колісниківка, Загризове, Зелений Гай та у напрямку Петропавліки, два боєзіткнення ще тривають.

На Лиманському напрямку сьогодні російські війська 14 разів штурмували позиції українських захисників поблизу населених пунктів Рідкодуб, Торське, Греківка, Григорівка, Зелена Долина, Ямполівка, Колодязі та в напрямках Чернещини, Шандриголового, Середнього й Нового Миру, п’ять боєзіткнень триває до цього часу.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили один штурм ворожих військ у бік Федорівки.

Сьогодні наші війська відбили п’ять атак противника в напрямку Бондарного, Маркового та в районі Часового Яру на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні 10 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Торецька, Диліївки, Щербинівки, Петрівки, Русиного Яру та в напрямку Плещіївки, три боєзіткнення тривають до цього часу.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 41 штурмову та наступальну дію. Активність російських окупантів спостерігалася в районах населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Мирне, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Дачне, Олексіївка, Горіхове та в напрямках Володимирівки, Разіного, Молодецького. Бої не вщухають до цього часу у чотирьох локаціях. Авіаційних ударів КАБами ворог завдав по районах населених пунктів Полтавка та Маяк.

За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 124 та поранили 87 окупантів на даному напрямку, знищили 13 мотоциклів, дві гармати, шість БпЛА, три термінали супутникового зв’язку, пункт управління БпЛА та два укриття для особового складу; окрім цього пошкоджено чотири мотоцикли, дві гармати, три міномети та три укриття особового складу противника.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили 14 атак на позиції українських військ, противник намагався просунутися в районах населених пунктів Запоріжжя, Ялта, Мирне, Піддубне та Шевченко. Два боєзіткнення наразі триває.

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили одну наступальну дію ворога поблизу населеного пункту Кам’янське.

Протягом доби на Придніпровському напрямку ворог здійснив п’ять невдалих спроб просунутись уперед. Також противник завдав авіаційного удару по Козацькому.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося, повідомили у Генштабі.

Генштаб: понад чверть боїв на фронті - на Покровському напрямку02.07.25, 17:03 • 797 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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Генеральний штаб Збройних сил України
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