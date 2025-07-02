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Генштаб: более четверти боев на фронте - на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 97 просмотра

С начала текущих суток на фронте произошло 76 боевых столкновений, из которых более четверти пришлась на Покровское направление. Российские оккупанты также обстреляли приграничные районы Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Генштаб: более четверти боев на фронте - на Покровском направлении

Более четверти из 76 боев на фронте с начала текущих суток произошло на Покровском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 2 июля, пишет УНН.

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. В настоящее время количество боевых столкновений с российским агрессором составляет 76

- сообщили в Генштабе.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов, как указано, пострадали общины приграничных с РФ районов, в частности населенных пунктов Диброва, Гремяч Черниговской области; Марьино, Петрушевка, Проходы, Александровка, Порозок, Прогресс, Угроиды, Покровка, Белая Береза, Бобылевка, Студенок Сумской области; Возрожденевское Харьковской области; кроме этого враг бил из реактивных систем залпового огня по Порозку Сумской области.

Ситуация по направлениям

Восемь вражеских атак сегодня отбили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, сейчас идет еще один бой. Также противник нанес семь авиаударов, сбросив при этом 16 КАБ, совершил 196 обстрелов, в том числе 14 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты 12 раз атаковали позиции наших защитников вблизи Глубокого, Волчанска, Мелового, Амбарного и в направлении Митрофановки, наши воины дают достойный отпор, шесть боестолкновений продолжаются.

На Купянском направлении противник шесть раз атаковал в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Колесниковка, Загрызово, Зеленый Гай и в сторону Петропавловки.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила восемь атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Редкодуб, Торское, Григоровка и в направлениях Чернещины и Нового Мира, два боестолкновения до сих пор продолжаются. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

На Сиверском направлении враг проводит одну атакующую операцию в сторону Федоровки, идет бой.

На Краматорском направлении враг пять раз штурмовал позиции Сил обороны в направлении Бондарного, Маркового и в районе Часового Яра. Наши защитники уже остановили две наступательные операции противника.

На Торецком направлении с начала суток произошло пять боестолкновений в районах населенных пунктов Торецк, Петровка, Русин Яр и в направлении Плещеевки, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 21 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций вблизи населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Мирное, Новоекономическое, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Удачное, Новосергеевка, Дачное, Алексеевка и в направлениях Владимировки, Разино, Молодецкого. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 19 атак противника, два боестолкновения продолжаются.

Авиационные удары КАБами враг нанес по районам населенных пунктов Полтавка и Маяк.

На Новопавловском направлении произошло восемь вражеских атак в районах населенных пунктов Запорожье, Поддубное и Шевченко - два боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

Силы обороны сдерживают атаку оккупантов в районе Каменского на Ореховском направлении.

На Приднепровском направлении захватчики наступательных действий не проводили, однако нанесли авиационный удар по Казацкому.

На остальных направлениях, как указано, особых изменений в обстановке не произошло.

ВСУ сдерживают попытки РФ пересечь границу Донецкой и Днепропетровской областей - Генштаб02.07.25, 12:18 • 28964 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Сумская область
Харьковская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Черниговская область
Вооруженные силы Украины
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