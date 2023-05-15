Генштаб: количество уничтоженных оккупантов приближается к 200 тысячам
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 199 460 человек, 3759 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.05.23 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 199 460 (+580) человек ликвидировано,
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- танков - 3759 (+3),
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- боевых бронированных машин - 7336 (+11),
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- артиллерийских систем – 3137 (+21),
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- РСЗВ – 562 (+0),
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- средств ПВО - 316 (+2),
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- самолетов – 308 (+0),
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- вертолетов – 294 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2720 (+24),
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- крылатых ракет - 973 (+3),
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- кораблей/катеров - 18 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 6034 (+16),
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- специальной техники - 407 (+3).
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Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов.