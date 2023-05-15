Авіація ЗСУ завдала 17 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Українська авіація за добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Авіація Сил оборони за добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також нашими захисниками збито 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу "Орлан-10" та знищено БпЛА "Supercam", - йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 7 важливих цілей противника.
Крім того, повідомляється, що сьогодні вночі, вчерговe, російські терористи атакували Україну ударними дронами-камікадзе "Shahed". Наразі, інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється.
"Протягом минулої доби противник завдав 11 ракетних ударів, зокрема, по містах Харків, Костянтинівка та селищу Золочів. Крім того, завдав 41 авіаційного удару та здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - додали в Генштабі.
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Внаслідок обстрілу Запоріжчини в лікарні помер 24-річний хлопець.