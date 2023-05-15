Авиация ВСУ нанесла 17 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также нашими защитниками сбито 2 вражеских разведывательных БпЛА типа "Орлан-10" и уничтожено БпЛА "Supercam", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и еще 7 важных целей противника.
Кроме того, сообщается, что сегодня ночью, в очередной раз, российские террористы атаковали Украину ударными дронами-камикадзе "Shahed". Сейчас информация о последствиях этой атаки пока уточняется.
"За прошедшие сутки противник нанес 11 ракетных ударов, в частности, по городам Харьков, Константиновка и поселку Золочев. Кроме того, нанес 41 авиационный удар и совершил 74 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - добавили в Генштабе.
Напомним
В результате обстрела Запорожчины в больнице умер 24-летний парень.