Генштаб: кількість знищених окупантів наближається до 200 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 199 460 осіб, 3759 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.05.23 орієнтовно становили:
-
- особового складу ‒ близько 199 460 (+580) осіб ліквідовано,
-
- танків ‒ 3759 (+3),
-
- бойових броньованих машин ‒ 7336 (+11),
-
- артилерійських систем – 3137 (+21),
-
- РСЗВ – 562 (+0),
-
- засобів ППО ‒ 316 (+2),
-
- літаків – 308 (+0),
-
- гелікоптерів – 294 (+0),
-
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2720 (+24),
-
- крилатих ракет ‒ 973 (+3),
-
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0),
-
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6034 (+16),
-
- спеціальної техніки ‒ 407 (+3).
-
Доповнення
Авіація ЗСУ завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів.