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Генштаб: больше всего боев на фронте сегодня - на трех направлениях

Киев • УНН

 • 2298 просмотра

Наибольшее количество боев с начала суток произошло на Покровском, Курском и Лиманском направлениях. Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов.

Генштаб: больше всего боев на фронте сегодня - на трех направлениях

Больше всего боев из общего числа 93 на фронте с начала текущих суток произошло на Покровском направлении, курщине и на Лиманском направлении, сообщили в сводке на 16 часов 1 мая в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. В настоящее время количество боевых столкновений с российским агрессором составляет 93

- сообщили в Генштабе.

Террористы, как указано, продолжают разрушать украинские города и села ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов, как сообщается, пострадали громады приграничных с рф населенных пунктов, в частности Миропольское, Пономаренки, Братеница, Новодмитровка, Дмитровка, Горки, Белокопытово, Нововасильевка, Михайловка, Сосновка, Белая Береза, Великая Писаревка Сумской области; Тимофеевка Харьковской области. Ударам вражеской авиации подверглись населенные пункты Роговка, Краснополье и Угроиды Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении Силы обороны отбивают две вражеские атаки вблизи Волчанска и в сторону Нововасильевки.

На Купянском направлении враг пять раз атаковал в районах населенных пунктов Новоосиново, Глушковка, Новая Кругляковка и Загрызово.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 17 атак на позиции украинцев в районах Надии, Ямполовки, Колодезей и в сторону Грековки и Зеленой Долины, семь боев продолжаются. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

На Сиверском направлении враг атаковал в сторону Верхнекаменского и Серебрянки. В целом с начала суток произошло одно боестолкновение.

На Краматорском направлении враг штурмовал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Часов Яр, Новомарково и в сторону Белой Горы. Наши защитники остановили два наступательных действия противника, сейчас продолжается еще три боестолкновения.

На Торецком направлении с начала суток произошло три боестолкновения в районах населенных пунктов Щербиновка, Дружба и в сторону Дилиевки.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 26 попыток вытеснить наших защитников с занимаемых позиций вблизи населенных пунктов Александрополь, Малиновка, Лысовка, Даченское, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Надиевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка, а также в сторону Миролюбовки и Алексеевки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 20 атак противника, шесть боестолкновений продолжаются. Авиационные удары управляемыми бомбами враг нанес по населенному пункту Покровск.

На Новопавловском направлении произошло шесть вражеских атак в районах Привольного и Вольного Поля, два боестолкновения продолжаются до этого времени. В то же время противник нанес авиационные удары по Новополю, Розовке, Святопетровке и Зеленому.

На Гуляйпольском направлении авиаударам подверглось Зализничное.

Четыре вражеские атаки успешно остановили Силы обороны на Ореховском направлении - захватчики пытались продвинуться вперед вблизи Лобкового, Каменского и Степового. Враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Новоданиловка, Орехов и Новоандреевка.

На Приднепровском направлении захватчики нанесли авиационные удары по Херсону и Тягинке

"На Курском направлении сегодня произошло 21 боестолкновение, в том числе пять из них продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес 13 авиационных ударов, сбросив 18 КАБ, совершил 116 артиллерийских обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах, в частности четыре - из реактивных систем залпового огня", - сказано в сводке.

На остальных направлениях особых изменений в обстановке, как отмечается, не произошло.

Боев на фронте в апреле стало больше, потери рф достигли почти трех дивизий - Минобороны01.05.25, 14:16 • 6070 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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