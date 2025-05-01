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Генштаб: найбільше боїв на фронті сьогодні - на трьох напрямках

Київ • УНН

 • 3200 перегляди

Найбільша кількість боїв з початку доби відбулася на Покровському, Курському та Лиманському напрямках. Сили оборони України стримують наступ російських окупантів.

Генштаб: найбільше боїв на фронті сьогодні - на трьох напрямках

Найбільше боїв із загалом 93 на фронті з початку поточної доби сталося на Покровському напрямку, курщині та на Лиманському напрямку, повідомили у зведенні на 16 годину 1 травня у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час кількість бойових зіткнень з російським агресором становить 93

- повідомили в Генштабі.

Терористи, як вказано, продовжують руйнувати українські міста і села ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами. Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів, як повідомляється, постраждали громади прикордонних із рф населених пунктів, зокрема Миропільське, Пономаренки, Братениця, Новодмитрівка, Дмитрівка, Гірки, Білокопитове, Нововасилівка, Михайлівка, Соснівка, Біла Береза, Велика Писарівка Сумської області; Тимофіївка Харківської області. Ударів ворожої авіації зазнали населені пункти Рогівка, Краснопілля та Угроїди Сумської області.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку Сили оборони відбивають дві ворожі атаки поблизу Вовчанська та в бік Нововасилівки.

На Куп'янському напрямку ворог п’ять разів атакував у районах населених пунктів Новоосинове, Глушківка, Нова Кругляківка та Загризове.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 17 атак на позиції українців у районах Надії, Ямполівки, Колодязів та в бік Греківки й Зеленої Долини, сім боїв тривають. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.

На Сіверському напрямку ворог атакував у бік Верхньокам’янського та Серебрянки. Загалом з початку доби відбулося одне боєзіткнення.

На Краматорському напрямку ворог штурмував позиції Сил оборони у районах населених пунктів Часів Яр, Новомаркове та в бік Білої Гори. Наші захисники зупинили дві наступальні дії противника, наразі триває ще три боєзіткнення.

На Торецькому напрямку з початку доби відбулося три боєзіткнення у районах населених пунктів Щербинівка, Дружба та в бік Диліївки.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій поблизу населених пунктів Олександропіль, Малинівка, Лисівка, Даченське, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Надіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка, а також у бік Миролюбівки й Олексіївки. Сили оборони стримують натиск та відбили 20 атак противника, шість боєзіткнень тривають. Авіаційних ударів керованими бомбами ворог завдав по населеному пункту Покровськ.

На Новопавлівському напрямку відбулося шість ворожих атак у районах Привільного та Вільного Поля, два боєзіткнення тривають до цього часу. Водночас противник завдав авіаційних ударів по Новополю, Розівці, Святопетрівці та Зеленому.

На Гуляйпільському напрямку авіаударів зазнало Залізничне.

Чотири ворожі атаки успішно зупинили Сили оборони на Оріхівському напрямку - загарбники намагалися просунутися вперед поблизу Лобкового, Кам’янського та Степового. Ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Новоданилівка, Оріхів та Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку загарбники завдали авіаційних ударів по Херсону та Тягинці

"На Курському напрямку сьогодні відбулося 21 боєзіткнення, зокрема п’ять з них тривають досі. Крім того, ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинувши 18 КАБ, здійснив 116 артилерійських обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню", - сказано у зведенні.

На решті напрямків особливих змін в обстановці, як зазначається, не відбулося.

Боїв на фронті у квітні побільшало, втрати рф сягнули майже трьох дивізій - Міноборони01.05.25, 14:16 • 6164 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
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