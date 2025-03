Генсек НАТО выразил соболезнования семьям погибших в метро Санкт-Петербурга

"Глубокое сочувствие пострадавшим от взрыва в метро в Санкт-Петербурге, их близким и русскому народу", - сказал Й.Столтенберг.

Напомним, Соединенные Штаты Америки выразили соболезнования семьям погибших из-за взрывов в метро Санкт-Петербурга, которые произошли в понедельник.

Как сообщал УНН, Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в метро Санкт-Петербурга.

В метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, есть пострадавшие.

Из официальных источников известно о 50 пострадавших.

По состоянию на 16:00 о украинцах среди погибших в метро Санкт-Петербурга информации не было.

В генпрокуратуре РФ назвали ЧП в метро Санкт-Петербурга терактом .

