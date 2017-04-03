Генсек НАТО выразил соболезнования семьям погибших в метро Санкт-Петербурга
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил соболезнования пострадавшим от взрыва в метро в Санкт-Петербурге, передает УНН со ссылкой на Twitter Й.Столтенберга.
"Глубокое сочувствие пострадавшим от взрыва в метро в Санкт-Петербурге, их близким и русскому народу", - сказал Й.Столтенберг.
Напомним, Соединенные Штаты Америки выразили соболезнования семьям погибших из-за взрывов в метро Санкт-Петербурга, которые произошли в понедельник.
Как сообщал УНН, Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в метро Санкт-Петербурга.
В метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, есть пострадавшие.
Из официальных источников известно о 50 пострадавших.
По состоянию на 16:00 о украинцах среди погибших в метро Санкт-Петербурга информации не было.
В генпрокуратуре РФ назвали ЧП в метро Санкт-Петербурга терактом .
Deepest sympathy to those affected by the #StPetersburg metro explosion, their loved ones and the Russian people.- Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 3 апреля 2017 г.