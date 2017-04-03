Генсек НАТО выразил соболезнования семьям погибших в метро Санкт-Петербурга

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 44950 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103544 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159131 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117616 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117218 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112961 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104565 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107155 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103643 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154246 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Генсек НАТО выразил соболезнования семьям погибших в метро Санкт-Петербурга

Генсек НАТО выразил соболезнования семьям погибших в метро Санкт-Петербурга

Киев  •  УНН

 • 9135 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил соболезнования пострадавшим от взрыва в метро в Санкт-Петербурге, передает УНН со ссылкой на Twitter Й.Столтенберга.

"Глубокое сочувствие пострадавшим от взрыва в метро в Санкт-Петербурге, их близким и русскому народу", - сказал Й.Столтенберг.

Напомним, Соединенные Штаты Америки выразили соболезнования семьям погибших из-за взрывов в метро Санкт-Петербурга, которые произошли в понедельник.

Как сообщал УНН, Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в метро Санкт-Петербурга.

В метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, есть пострадавшие.

Из официальных источников известно о 50 пострадавших.

По состоянию на 16:00 о украинцах среди погибших в метро Санкт-Петербурга информации не было.

В генпрокуратуре РФ назвали ЧП в метро Санкт-Петербурга терактом .

Deepest sympathy to those affected by the #StPetersburg metro explosion, their loved ones and the Russian people.

- Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 3 апреля 2017 г.

Украинские Национальные Новости

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