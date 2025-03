Генсек НАТО висловив співчуття сім'ям загиблих в метро Санкт-Петербурга

"Глибоке співчуття постраждалим від вибуху у метро у Санкт-Петербурзі, їх близьким і російському народу", - сказав Й.Столтенберг.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки висловили співчуття родинам загиблих через вибухи у метро Санкт-Петербурга, що сталися у понеділок.

Як повідомляв УНН, Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив співчуття сім'ям загиблих і постраждалим в метро Санкт-Петербурга.

У метро Санкт-Петербурга стався вибух, є постраждалі.

З офіційних джерел відомо про 50 постраждалих.

Станом на 16:00 про українців серед загиблих у метро Санкт-Петербурга інформації не було.

У генпрокуратурі РФ назвали НП у метро Санкт-Петербурга терактом.

