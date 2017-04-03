Генсек НАТО висловив співчуття сім'ям загиблих в метро Санкт-Петербурга
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йєнс Столтенберг висловив співчуття постраждалим від вибуху у метро у Санкт-Петербурзі, передає УНН з посиланням на Twitter Й.Столтенберга.
"Глибоке співчуття постраждалим від вибуху у метро у Санкт-Петербурзі, їх близьким і російському народу", - сказав Й.Столтенберг.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки висловили співчуття родинам загиблих через вибухи у метро Санкт-Петербурга, що сталися у понеділок.
Як повідомляв УНН, Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив співчуття сім'ям загиблих і постраждалим в метро Санкт-Петербурга.
У метро Санкт-Петербурга стався вибух, є постраждалі.
З офіційних джерел відомо про 50 постраждалих.
Станом на 16:00 про українців серед загиблих у метро Санкт-Петербурга інформації не було.
У генпрокуратурі РФ назвали НП у метро Санкт-Петербурга терактом.
Deepest sympathy to those affected by the #StPetersburg metro explosion, their loved ones and the Russian people.— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 3 апреля 2017 г.