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"Газпром" отказался от требований уплаты Украиной штрафа в 80 млрд долларов - Витренко

"Газпром" отказался от требований уплаты Украиной штрафа в 80 млрд долларов - Витренко

Киев  •  УНН

 • 25768 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. "Газпром" отказался от требований уплаты Украины штрафа по условиям контракта 2009 года "бери или плати". Кроме контракта на транзит газа НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпром" подписали соглашение об урегулировании арбитражных процессов. Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей странице в Facebook, сообщает УНН.

По его словам, согласно документу "Газпром" полностью прекращает обжалования решений Стокгольмского арбитража, и Украина может "окончательно подвести итоги арбитражных процессов, которые продолжались почти шесть лет.

"Нам удалось защитить Украину от штрафа за положением контракта" бери или плати ", который бы превышал 80 млрд долларов. 2 млрд долларов мы сэкономили для Украины за счет пересмотра контрактной цены. Например, во втором квартале 2014 мы снизили цену с 485 до 356 долларов ", - сообщил Витренко.

"5 млрд долларов" Газпром "был вынужден доплатить за транзит: 2,1 миллиарда долларов мы фактически получили в виде газа, 2,9 миллиарда долларов Газпром оплатил деньгами", - добавил он.

Еще одним условием соглашения является отказ "Нафтогаза" от иска к "Газпрому" на 12,25 млрд долларов.

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"После подписания договора о транзите этот иск терял смысл, и выиграть его было бы практически невозможно. К тому же, подача этого иска в Стокгольмский арбитраж стала дополнительным экономическим стимулом для" Газпрома "согласиться на сохранение транзита через украинскую газотранспортную систему, пояснил Витренко.

Также по его словам, не всегда удается выиграть всю сумму иска на такие большие деньги.

"Арбитраж обычно нам присуждает меньшую компенсацию, чем мы требуем", - сказал он.

"Интересы страны - это продолжение транзита, это получение денег сейчас, а не через год и тем более не за 3-7 лет. Транзит газа - это десятки тысяч рабочих мест. Это более низкие тарифы на газ для потребителей Украины. Это экономическое зарастания. это доходы государственного бюджета. это геополитика и безопасность ", - отметил Витренко.

Он также отметил, что "Газпром" отказался от исковых претензий к "Нафтогазу", в том числе, от 80 млрд долларов штрафа, которые требовал по условиям контракта 2009 года, в который был заложен принцип "бери или плати".

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"Урегулирование - это еще и отказ от исков со стороны Газпрома. Да, они имеют значительно меньшую вероятность выигрыша, но речь идет десятки миллиардов долларов, что даже больше, чем сумма наших исков", - отметил Витренко.

"Когда я подписывал соглашение об урегулировании, предусматривающий отзыва всех текущих исков и жалоб с обеих сторон, мне было обидно за ту работу и знания, которые я со своей командой в них вложили. С нашей стороны это были интеллектуальные шедевры, а не просто иски и жалобы. Но я понимаю, что наша ответственность перед Украиной, требует от нас принимать решения в интересах национальной компании, а не в собственных интересах ", - подытожил директор" Нафтогаза ".

Напомним, в результате трехсторонних переговоров Украина-Россия-Европейский Союз стороны подписали новый контракт на 5 лет с возможностью его пролонгации еще на 10 лет на аналогичных условиях, минимальные гарантированные объемы прокачки - 65 млрд м куб газа в первый год и по 40 млрд м куб на следующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше.

Кабинет министров Украины 30 декабря разрешил НАК "Нафтогаз Украины" подписать с российским ОАО "Газпром" соглашение об урегулировании газовых споров и о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа.

Как сообщалось ранее, 20 декабря Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулирования взаимных требований. Впоследствии стало известно, что бывший заместитель главы ЕК по делам Энергосоюз Марош Шефчович подписал соглашение, которое необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину.

Также в рамках договоренностей 27 декабря Украина получила 2,9 млрд долларов от "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.

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